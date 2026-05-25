Director de Red+ Noticias fue separado temporalmente de sus funciones tras denuncias de acoso sexual y laboral

En una medida orientada a responder a las denuncias públicas de acoso sexual y laboral dentro de la organización, el medio de comunicación Red+ Noticias anunció este lunes 25 de mayo que separó temporalmente de sus funciones a su director Giovanni Celis Sarmiento.
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Una investigación publicada por la revista RAYA recopiló testimonios, conversaciones y denuncias internas que describen presuntos casos de acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de la redacción del noticiero.
Los señalamientos recaen sobre Celis, director del canal, a quien varios periodistas y extrabajadores atribuyen conductas intimidatorias, comentarios inapropiados, contactos físicos no consentidos y humillaciones constantes en espacios laborales.