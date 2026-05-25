Director de Red+ Noticias fue separado temporalmente de sus funciones tras denuncias de acoso sexual y laboral

En una medida orientada a responder a las denuncias públicas de acoso sexual y laboral dentro de la organización, el medio de comunicación Red+ Noticias anunció este lunes 25 de mayo que separó temporalmente de sus funciones a su director Giovanni Celis Sarmiento. Le puede interesar: MinTrabajo realizó inspección en Caracol TV y ampliará revisión a RCN y RTVC por denuncias de presunto acoso sexual Una investigación publicada por la revista RAYA recopiló testimonios, conversaciones y denuncias internas que describen presuntos casos de acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de la redacción del noticiero. Los señalamientos recaen sobre Celis, director del canal, a quien varios periodistas y extrabajadores atribuyen conductas intimidatorias, comentarios inapropiados, contactos físicos no consentidos y humillaciones constantes en espacios laborales.

Giovanni Celis Sarmiento (centro), director de Red+ Noticias. FOTO: Cortesía Red+ Noticias

“En al menos cuatro ocasiones, él simulaba un descuido cuando me saludaba y me dio varios besos directamente en la boca. La primera vez lo vi como un error, pero luego me di cuenta de que se volvía algo habitual, y lo único que hacía él era minimizar su acción con risas”, reveló una de las fuentes que denunciaron. Tras conocerse las denuncias, Red+ Noticias, con sede principal en Bogotá, adoptó la determinación de apartar a Celis de sus funciones temporalmente; para asegurar, según explicó en un comunicado, la “transparencia y la imparcialidad” en el desarrollo de los procesos investigativos que se adelantan actualmente por estos hechos. La compañía manifestó las razones puntuales e institucionales que motivaron la suspensión temporal del directivo de su cargo.

“Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso, en consonancia con los principios rectores de sus protocolos laborales”, señalaron en el comunicado.

Cooperación con las autoridades laborales

Las denuncias no solo son de carácter sexual. Varias fuentes describieron una dinámica de presión permanente en los consejos de redacción. Una de las denunciantes aseguró que eran frecuentes los gritos, insultos y golpes contra paredes o escritorios. También recordó un episodio en el que, presuntamente, Celis rompió el teclado de un periodista por un error ortográfico. “Uno llegaba al consejo de redacción y comenzaba: usted no tiene un culo, le pegaba a las paredes, gritaba, nos trataba de hijueputas, a un compañero le rompió un teclado por no poner bien una tilde. Yo personalmente le tenía mucho miedo...”, detalló otra de las fuentes a RAYA. Asimismo, la investigación señaló que los abusos se dieron en gran parte cuando el canal estaba ubicado en el sector de La Macarena, ya que, al ser un edificio antiguo y de puerta cerrada, según las fuentes, no se lograba ver qué pasaba: “Él hacía y deshacía con las personas”.

Giovanni Celis Sarmiento (centro) en medio de una transmisión de Red+ Noticias. FOTO: Cortesía Red+ Noticias

De esta manera, explicaron que cuando el medio se trasladó de ubicación, precisamente a la Plaza Claro, en donde todas las oficinas “son con vidrios”, habría disminuido un poco el “maltrato laboral”, debido a que todo “era más visible”. “Permitía que se midiera un poco”, dijeron. Frente a las indagaciones en curso por las acusaciones de conductas inapropiadas, las directivas de la empresa confirmaron que mantendrán los canales oficiales de cooperación abiertos con los entes reguladores del Estado. El informativo reportó que continuará colaborando plenamente con el Ministerio del Trabajo, tal como lo ha ejecutado hasta la fecha. Asimismo, la organización empresarial ratificó que aplicará de forma estricta sus herramientas internas de prevención, atención y acompañamiento, las cuales están orientadas a proteger los derechos fundamentales y el bienestar general de todos los trabajadores del equipo periodístico y técnico.

El rechazo institucional a las agresiones

Finalmente, la cadena de televisión fijó una postura institucional frente a los señalamientos de vulneración de derechos que originaron estas denuncias en el entorno del canal. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí. En su pronunciamiento emitido ante la opinión pública, el canal puntualizó su posición frente a las presuntas conductas de acoso en su estructura interna de trabajo.

Algunas de las pruebas de chats y llamadas. FOTO: Cortesía RAYA