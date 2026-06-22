El Caribe votó por Iván Cepeda, pero no logró evitar el triunfo de Abelardo De la Espriella: así quedó el mapa

La segunda vuelta presidencial volvió a confirmar el peso político y electoral de la región Caribe. Como ha ocurrido en varias elecciones recientes, los departamentos de la costa respaldaron mayoritariamente una candidatura de izquierda, esta vez representada por Iván Cepeda. Sin embargo, el amplio apoyo recibido en la región no alcanzó para impedir que Abelardo De la Espriella se convirtiera en el nuevo presidente de Colombia. Con el 99,98% de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos a nivel nacional y superó por un estrecho margen a Cepeda, quien logró cerca de 12,7 millones de sufragios. La diferencia fue una de las más ajustadas registradas en una segunda vuelta presidencial en la historia reciente del país. Conozca: Laura Sarabia le pide a Petro y Cepeda respetar la democracia: “No puedo acompañar una narrativa de fraude”

Así quedó el mapa electoral del país. Morado - Iván Cepeda; Naranja - Abelardo de la Espriella. FOTO: Captura de pantalla Registraduría.

Aunque el resultado nacional favoreció al candidato del movimiento Defensores de la Patria, el mapa electoral del Caribe mostró una realidad distinta. Cepeda se impuso en los ocho departamentos de la región y consolidó allí una de las principales bases de apoyo de su proyecto político.

¿Cómo quedaron los resultados por departamento?

Atlántico

Atlántico fue uno de los departamentos donde el candidato del Pacto Histórico logró una ventaja sólida. Allí obtuvo más de 732.000 votos, equivalentes al 58,6% de los sufragios, mientras que De la Espriella alcanzó poco más de 505.000 votos. En Barranquilla, ciudad elegida como base de campaña del presidente electo, la contienda fue más cerrada, pero Cepeda también consiguió la mayoría con el 54,1%.

Resultados en el departamento del Atlántico. FOTO: Captura de pantalla Registraduría.

Bolívar

La tendencia se repitió en Bolívar, donde Cepeda alcanzó cerca del 60% de la votación. Cartagena se convirtió incluso en una de sus plazas más fuertes en el país, con más del 65% de respaldo electoral.

Resultados departamento de Bolívar. FOTO: Captura de pantalla Registraduría.

Córdoba

Córdoba volvió a consolidarse como uno de los principales bastiones de Iván Cepeda en el Caribe. En el departamento obtuvo 499.149 votos, equivalentes al 58,88% de los sufragios, frente a los 349.190 de Abelardo De la Espriella (40,77%). La tendencia también se reflejó en Montería, donde el candidato del Pacto Histórico superó el 55% de la votación.

Resultados departamento de Córdoba. FOTO: Captura de pantalla Registraduría.

Sucre

En Sucre, la ventaja fue incluso más amplia. Cepeda alcanzó 279.312 votos, correspondientes al 59,19% de la votación, mientras que De la Espriella obtuvo 188.380 sufragios (39,92%). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En Sincelejo, la diferencia fue más contundente: el candidato oficialista superó el 61% de los votos.

Resultado departamento de Sucre: FOTO: Captura de pantalla Registraduría.

Magdalena

Magdalena también mantuvo la tendencia predominante de la Costa. Con el 100% de las mesas informadas, Cepeda obtuvo 347.228 votos (57,02%), mientras que De la Espriella alcanzó 255.098 sufragios (41,89%). En Santa Marta, capital departamental, el candidato de izquierda consiguió cerca del 59% de respaldo.

Resultados departamento del Magdalena. FOTO: Captura de pantalla Registraduría.

La Guajira

La Guajira fue otro de los territorios donde Cepeda obtuvo uno de sus mejores resultados, al superar el 60% de los sufragios. En Riohacha la tendencia fue similar, confirmando el respaldo mayoritario de los votantes guajiros.

Resultados departamento de La Guajira. FOTO: captura de pantalla Registraduría.

Cesar

La excepción estuvo en el Cesar. Aunque Cepeda también ganó allí, la diferencia fue mucho menor. Obtuvo el 50,8% frente al 47,9% de De la Espriella, convirtiéndose en el departamento más competitivo de toda la región Caribe. En Valledupar la distancia también fue estrecha.

Resultados departamento del César. FOTO: captura de pantalla Registraduría.

San Andrés y Providencia

San Andrés y Providencia, por su parte, respaldó a Cepeda con el 53,8% de los votos, mientras que De la Espriella alcanzó el 42,8%.

Resultados San Andrés y Providencia. FOTO: captura de pantalla Registraduría.

Los resultados muestran que el Caribe mantuvo una identidad electoral distinta frente a buena parte del interior del país. Sin embargo, el respaldo regional no fue suficiente para inclinar la balanza nacional. Lea más: Así reacciona el sector salud a la victoria de Abelardo: “comienza la recuperación” La elección terminó definiéndose por el comportamiento de otras zonas estratégicas de Colombia, donde De la Espriella logró compensar las desventajas sufridas en la costa y construir la mayoría que le permitirá asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto. Para finalizar, aunque el Caribe continúa siendo un actor determinante en las elecciones nacionales, ya no es suficiente por sí solo para definir quién llega a la Casa de Nariño. Continúe leyendo: Descuento en pasaporte, medio día libre y beneficios educativos: así puede aprovechar el certificado electoral tras votar

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