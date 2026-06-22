Así reacciona el sector salud a la victoria de Abelardo: “comienza la recuperación”

Uno de los sectores más golpeados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro es el sistema de salud. Por eso, el llamado desde organizaciones y asociaciones había sido a tener en cuenta las propuestas para recuperarlo durante el proceso electoral que terminó este 21 de junio con la elección de Abelardo de la Espriella. Luego de la apretada victoria del abogado y empresario, al menos cuatro grupos de pacientes, aseguradores y laboratorios farmacéuticos han felicitado al mandatario que gobernará a Colombia desde el próximo 7 de agosto: le hicieron un llamado a reparar la crisis humanitaria y financiera del sistema. Le puede interesar: Gasto en salud de hogares colombianos subió 57,3 % y está afectando más a los pobres. Uno de los primeros en reaccionar fue la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que en un comunicado de prensa hizo “un llamado respetuoso a la serenidad, a la responsabilidad ciudadana y al respeto por las instituciones”, tras los resultados de las elecciones.

Así mismo, señalaron que “la diferencia de opiniones es propia y legítima en una sociedad democrática; sin embargo, debe expresarse siempre dentro del respeto, la convivencia pacífica y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas” e invitó a “la ciudadanía, a las autoridades y a los distintos sectores sociales, a mantener un ambiente de diálogo, prudencia y colaboración”.

“El Talento Humano en Salud ha estado y estará presto a atender cualquier contingencia, con ética, rigor científico, vocación de servicio y responsabilidad, valores que siempre han caracterizado su nuestro ejercicio profesional”, puntualizó. Por su parte, la organización Pacientes Colombia —que fue objeto de difamaciones por parte del Pacto Histórico— reconoció la victoria de De la Espriella y le dio la bienvenida al Gobierno Nacional. En ese sentido, le expresaron al presidente electo que “cuenten con nosotros para tender puentes y parar la crisis humanitaria de la salud” y recordaron que “la salud es un derecho fundamental y debe ser el derecho más humano de todos”.

Entre tanto, el presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), Ignacio Gaitán, felicitó y saludó la elección de Abelardo de la Espriella y reconoció “sus manifestaciones en torno a darle mayor seguridad al sistema de salud, a un plan de salvamento de corto plazo, a una mesa de concertación para que los pacientes estén en el centro y para entender que la innovación debe estar en el corazón de la conversación”.

“Venimos trabajando hace semanas en la construcción de consensos, tal y como está en el deber ser de nuestra asociación. Queremos llamar a construir confianza: tenemos que conservarla, preservarla y llevarla a que mejore la vida de los colombianos y que sea un proceso en donde la concertación y la conversación esté de cara a un mejor sistema de salud”, señaló Gaitán.

Así mismo, en un comunicado de la asociación, celebró el propósito del presidente electo de “devolverle al sistema de salud su viabilidad, humanidad, seguridad jurídica y eficiencia para garantizar y cuidar la vida y los derechos de todos los colombianos”. Finalmente, la presidenta ejecutiva de Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo), Ana María Vesga, felicitó a la fórmula de De la Espriella y José Manuel Restrepo y aseguró que “triunfó el sistema electoral, la democracia y el voto de millones de colombianos que de manera pacífica concurrieron a las urnas”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.