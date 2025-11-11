¿Quién era el empresario asesinado en Ibagué y cuál es su relación con el caso Daily Cop?

El crimen de Cristian Fernando Cubillos Quintero en Ibagué volvió a encender las alarmas sobre Daily Cop, la cuestionada plataforma que se presentó como la primera criptomoneda colombiana y terminó envuelta en una red de captación ilegal de dinero, nexos con estructuras criminales y menciones en expedientes sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Cubillos, de 32 años, fue atacado a tiros en la noche del 30 de octubre, en inmediaciones de un centro comercial de la capital tolimense. De acuerdo con las autoridades, un hombre que se movilizaba en motocicleta se acercó al lugar y le disparó varias veces antes de huir. La víctima murió en el sitio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Mora, confirmó que el fallecido tenía antecedentes por captación masiva y habitual de dinero, y que la Sijín asumió la investigación para identificar a los responsables del homicidio. La muerte de Cubillos no solo impactó por las circunstancias del ataque, sino también por su papel dentro del entramado financiero de Daily Cop. En documentos judiciales, revelados por El Tiempo, su nombre aparece entre los llamados “grandes comerciales fundadores” del proyecto, responsable de atraer inversionistas desde una oficina ubicada en el San Andresito del Sur de Cali, donde, según testigos, se presentaba como propietario de la compañía. Su trayectoria dentro de la red lo conectaba con otros dos hombres señalados de liderar el esquema: Sebastián Betancourth Esquivel y Juan José Benavides, ambos prófugos de la justicia. Benavides, incluso, habría sido víctima de un secuestro en Argentina a manos de una organización mafiosa que exigía la devolución de una millonaria inversión.