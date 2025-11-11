¿Quién era el empresario asesinado en Ibagué y cuál es su relación con el caso Daily Cop?

El crimen de Cristian Fernando Cubillos Quintero en Ibagué volvió a encender las alarmas sobre Daily Cop, la cuestionada plataforma que se presentó como la primera criptomoneda colombiana y terminó envuelta en una red de captación ilegal de dinero, nexos con estructuras criminales y menciones en expedientes sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Cubillos, de 32 años, fue atacado a tiros en la noche del 30 de octubre, en inmediaciones de un centro comercial de la capital tolimense. De acuerdo con las autoridades, un hombre que se movilizaba en motocicleta se acercó al lugar y le disparó varias veces antes de huir. La víctima murió en el sitio.