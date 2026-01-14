Petro le pidió a renuncia al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián: estos serían los motivos

EL COLOMBIANO conoció con altas fuentes del Gobierno que al ministro Juan Carlos Florián le pidieron la renuncia a su cargo al frente de la cartera de Igualdad y Equidad. Los motivos están relacionados con los escándalos en el Ministerio y con líos en la ejecución de varios programas. En concreto, el jefe de Estado había tomado la decisión después de que EL COLOMBIANO reveló a principios del mes de diciembre que el hasta ese momento viceministro Dumar Guevara insultó a través de unos chats a la hija mayor del mandatario, Andrea Petro. También sobre los problemas con un contrato por más de $55 mil millones de pesos con un operador logístico en donde había trabajado Guevara. En los chats revelados se lee que en la visita de Andrea Petro y su mamá Luz Mary Herrán (exesposa del presidente), el viceministro dice: ““Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”.

En otro chat, escrito minutos después, el hoy viceministro encargado Guevara sube el tono: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”. Fuentes dicen que desde que Petro leyó esa investigación decidió sacar a Florián, pero esperó algunas semanas. Todo esto ocurre justo en medio de la discusión en el Congreso sobre el futuro del MinIgualdad, que después de haber sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, tiene hasta el otro año para subsanar el proyecto y volverlo a presentar. Pero según consultas a congresistas de varias bancadas y a funcionarios del propio Gobierno no hay expectativas de que prospere. Parece que por la baja ejecución —2,4% en 2024—, las presuntas irregularidades, la cantidad de quejas internas y más líos, esa cartera agoniza en el Legislativo y se hundirá en el ocaso de este Gobierno.

Se habla también de la salida de la ministra de las TIC, Carina Murcia, pero todavía no es un hecho, aunque el presidente Petro también tiene reparos sobre ella, según fuentes. En el círculo de Murcia dicen que esa información es falsa.



Por lo pronto, de acuerdo con información confirmada por EL COLOMBIANO, Jorge Arturo Lemus dejaría la dirección de esa entidad por decisión del presidente Gustavo Petro, quien le habría encomendado una nueva tarea estratégica: asumir el liderazgo de investigaciones en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con énfasis en casos de corrupción y otros asuntos prioritarios para la Presidencia. Para reemplazarlo al frente de la DNI, el mandatario tendría previsto nombrar a René Guarín, exintegrante del M-19 y persona de estrecha cercanía con Petro. En horas de la mañana, se confirmó la renuncia de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre. Estará de lleno como gerente de Fondo de Adaptación.