Petro invocará derecho de réplica contra De la Espriella por plan de reconstrucción tras el terremoto

El expresidente Gustavo Petro, quien ahora lidera la oposición política en Colombia, anunció que invocará un derecho de réplica para contradecir a su sucesor Abelardo de la Espriella por una alocución en la que expuso su plan de intervención tras la tragedia del terremoto del 10 de agosto.

En un mensaje publicado en su perfil de X, Petro indicó: “He de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar cómo ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctimas del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana terremoto (sic)”.

El anuncio de Petro fue posterior al discurso en video de De la Espriella, en el que presentó su “Plan milagro de reconstrucción”.

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