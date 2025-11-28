Video | Así rescataron a expersonera del Cesar que estaba secuestrada por el ELN desde hace más de 9 meses

Tras nueves meses de cautiverio, Yennis Vanessa Salazar, expersonera municipal de Tamalameque (Cesar), quien permanecía secuestrada desde el 21 de febrero a manos del ELN, fue rescatada por la Policía en Norte de Santander. El director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó a través de su cuenta de X que este jueves la operación se desarrolló en zona rural de El Carmen, Norte de Santander, punto clave donde se logró ubicar a la joven abogada, quien se desempeñó como personera municipal en 2024, y adelantar la intervención. Puede leer: Así fue la velatón en Villavicencio para pedir por la liberación del hijo de Giovanny Ayala

¿Cómo rescataron a la expersonera del Cesar tras nueve meses de secuestro?

De acuerdo con la institución, el procedimiento fue ejecutado de manera conjunta por unidades del Gaula de la Policía, el COPES, los Comandos Jungla, uniformados de la Operación Esparta, así como apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, la operación se llevó a cabo bajo un plan de seguimiento e inteligencia que permitió ingresar al área donde era retenida Salazar y garantizar su rescate en condiciones seguras. Tras la intervención, fue trasladada a un lugar seguro para realizar las valoraciones médicas correspondientes.

La mujer de 29 años de edad había sido raptada cuando se desplazaba desde su finca en el municipio de Chimichagua (Cesar). De acuerdo con las primeras pesquisas, un grupo de sujetos armados la interceptó en la vía que conecta Las Vegas con el corregimiento de Saloa, donde más tarde fue hallado un vehículo incinerado que habría sido utilizado durante el secuestro. La investigación señala que los captores exigían 15.000 millones de pesos por su liberación. Lea más: Secuestro de soldado en Balboa, Cauca: Ejército denuncia a disidencias ‘Carlos Patiño’ y pide apoyo para ubicar al militar Tras conocerse el plagio, equipos élite de la Policía desplegaron un amplio dispositivo en la región con el fin de ubicar a la víctima. “Allí las unidades especializadas ejecutaron maniobras tácticas de control de territorio que permitieron ubicar a la víctima y garantizar su rescate sin afectaciones a su integridad”, señalaron las autoridades.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso permanente con la protección de la vida y la libertad de los colombianos, intensificando las operaciones para desarticular las estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión. Continuaremos trabajando sin descanso de manera conjunta e interinstitucional para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Recuerden marcar a la línea única nacional 165 yo no pago yo denuncio”, concluyeron.

