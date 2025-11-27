Así fue la velatón en Villavicencio para pedir por la liberación del hijo de Giovanny Ayala

A más de una semana del secuestro de Miguel Ayala y de su acompañante, Nicolás Pantoja, el cantante de música popular Giovanny Ayala encabezó una emotiva velatón en el parque central de la ciudad para pedir el pronto regreso de su hijo.

Rodeado de familiares, amigos y seguidores que se unieron a la causa en la noche de miércoles en el parque de Villavicencio, el artista envió un mensaje a los captores y a las autoridades, mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de los jóvenes.

“La solidaridad de Villavicencio hoy se ve reflejada en una oración, prender una vela para la luz del camino de mi hijo, y de Nicolás, para un pronto regreso a casa”, dijo Ayala durante el encuentro.

“Mi muchacho tiene 21 años, Nicolás tiene 20 años. Son muchachos que están llenos de esperanza, de sueños, no están en esta guerra, están en los sueños de la música, ellos no, por favor”, agregó.

La velatón se realizó a pocos días de que el artista pidiera públicamente la intervención del presidente Gustavo Petro para reforzar la búsqueda en el norte del Cauca, donde ocurrió el secuestro el pasado martes 18 de noviembre.

Ese día, Miguel Ayala viajaba desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira para tomar un vuelo a Bogotá tras cumplir compromisos artísticos.