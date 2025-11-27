x

Así fue la velatón en Villavicencio para pedir por la liberación del hijo de Giovanny Ayala

El cantante convocó a una velatón después de una semana del secuestro de su hijo Miguel Ayala y su acompañante Nicolás Pantoja.

  • La velatón en Villavicencio que se realizó este miércoles 26 de noviembre por la libertad de Miguel Ayala y su acompañante Nicolás Pantoja. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

A más de una semana del secuestro de Miguel Ayala y de su acompañante, Nicolás Pantoja, el cantante de música popular Giovanny Ayala encabezó una emotiva velatón en el parque central de la ciudad para pedir el pronto regreso de su hijo.

Rodeado de familiares, amigos y seguidores que se unieron a la causa en la noche de miércoles en el parque de Villavicencio, el artista envió un mensaje a los captores y a las autoridades, mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de los jóvenes.

“La solidaridad de Villavicencio hoy se ve reflejada en una oración, prender una vela para la luz del camino de mi hijo, y de Nicolás, para un pronto regreso a casa”, dijo Ayala durante el encuentro.

Relacionado: Giovanny Ayala pidió a los secuestradores respetar la vida de su hijo y le solicitó ayuda a Petro: “Ellos no están en esta guerra”

“Mi muchacho tiene 21 años, Nicolás tiene 20 años. Son muchachos que están llenos de esperanza, de sueños, no están en esta guerra, están en los sueños de la música, ellos no, por favor”, agregó.

La velatón se realizó a pocos días de que el artista pidiera públicamente la intervención del presidente Gustavo Petro para reforzar la búsqueda en el norte del Cauca, donde ocurrió el secuestro el pasado martes 18 de noviembre.

Ese día, Miguel Ayala viajaba desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira para tomar un vuelo a Bogotá tras cumplir compromisos artísticos.

Sin embargo, en la vereda El Túnel, sector de Las Tres Margaritas, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo en el que se movilizaba junto a su mánager.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos motocicletas y un carro bloquearon la vía y obligaron a las víctimas a desviarse hacia una zona rural. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un grupo armado ilegal que opera en el norte del Cauca, con estructuras vinculadas a las disidencias de las extintas Farc.

Puede leer: Los chats que ponen bajo la lupa a Francia Márquez por presunta financiación de disidencias a la campaña Petro 2022

Tras el rapto, Giovanny Ayala hizo un llamado urgente al jefe de Estado para que se desplegara todo el equipo especializado del Gaula, la Policía y la Sijín.

Detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora, que espera... pero que también se aferra a la fe de que la vida puede volver a ser vida con la liberación”, escribió Ayala en sus redes sociales.

