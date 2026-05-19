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Capturaron a dos hombres por desaparición de Yulixa Toloza: uno sería tío de la dueña del centro estético

También fue ubicado el vehículo en el que habría sido trasladada la mujer tras la intervención realizada en Beauty Láser, establecimiento ubicado en Bogotá.

  • Identificaron a dos hombres detenidos por el caso de Yulixa Consuelo Toloza, desaparecida en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
    Identificaron a dos hombres detenidos por el caso de Yulixa Consuelo Toloza, desaparecida en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las autoridades permanecen en la búsqueda de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito (Bogotá) y que posteriormente desapareció.

El caso ha generado conmoción en el país debido a las diferentes pruebas que han surgido sobre lo ocurrido en el establecimiento, lugar donde ella se había realizado una lipólisis láser, una intervención que consiste en eliminar grasa localizada mediante el uso de una cánula y energía láser.

Lea también: Hallan en Cúcuta el carro en el que se llevaron a Yulixa Toloza de Bogotá, tras cirugía en clínica ilegal

Hasta el momento, se tiene el hallazgo de un vehículo en el que presuntamente la mujer fue trasladada por la fuerza en delicado estado de salud. El carro, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, fue encontrado en un pastizal en el municipio de Los Patios, Norte de Santander.

“La jalaban y la jalaban; los pies de la muchacha se le quedaban atrás. Cada uno le sostenía un brazo y ella parecía como si los estuviera abrazando. Los pies se le quedaban atrás y la jalaban”, dijo un testigo que vio cuando sacaban a la mujer del centro de estética.

También existen dos videos que reflejan las condiciones en las que estaba Toloza tras la intervención. En el material audiovisual se le observa pálida, con la mirada perdida, con dificultad para respirar e intentando recibir una sopa que le daban.

Los detenidos por el caso de Yulixa Toloza

En medio de las investigaciones, las autoridades capturaron a dos hombres, quienes son señalados de participar en la desaparición de la paciente. Los sospechosos, ambos de nacionalidad venezolana, fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de 38 años.

Entérese: ¿Dónde está Yulixa Toloza? Revelan impactantes videos de la mujer en mal estado de salud tras cirugía

Hernández sería el tío de María Fernanda Martínez, propietaria de Beauty Láser, mientras que Sequera Delgado sería el conductor del vehículo. Las cámaras de seguridad grabaron el automóvil aquel miércoles 13 de mayo, hacia las 7:24 de la noche, cuando la paciente fue llevada al carro, el mismo que luego habría transitado por los corredores viales de Curití, Los Curos y El Picacho, en Norte de Santander.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Mientras tanto, el vehículo permanece bajo peritaje forense para encontrar rastros de ADN que permitan dar con el paradero de Yulixa Consuelo Toloza.

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Se esperan al menos otras tres capturas: la de María Fernanda Delgado Hernández, la de su pareja sentimental y la del cirujano involucrado en este caso. Por su parte, los familiares y allegados de Yulixa Toloza continúan a la espera de su pronta aparición.

Siga leyendo: ¿Giro en caso Yulixa Toloza? Tres enfermeras revelan detalles sobre la clínica clandestina en Bogotá

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