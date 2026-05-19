Capturaron a dos hombres por desaparición de Yulixa Toloza: uno sería tío de la dueña del centro estético

Las autoridades permanecen en la búsqueda de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito (Bogotá) y que posteriormente desapareció.

El caso ha generado conmoción en el país debido a las diferentes pruebas que han surgido sobre lo ocurrido en el establecimiento, lugar donde ella se había realizado una lipólisis láser, una intervención que consiste en eliminar grasa localizada mediante el uso de una cánula y energía láser.

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Hasta el momento, se tiene el hallazgo de un vehículo en el que presuntamente la mujer fue trasladada por la fuerza en delicado estado de salud. El carro, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, fue encontrado en un pastizal en el municipio de Los Patios, Norte de Santander.

“La jalaban y la jalaban; los pies de la muchacha se le quedaban atrás. Cada uno le sostenía un brazo y ella parecía como si los estuviera abrazando. Los pies se le quedaban atrás y la jalaban”, dijo un testigo que vio cuando sacaban a la mujer del centro de estética.

También existen dos videos que reflejan las condiciones en las que estaba Toloza tras la intervención. En el material audiovisual se le observa pálida, con la mirada perdida, con dificultad para respirar e intentando recibir una sopa que le daban.