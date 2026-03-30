El mismo taxi conecta el secuestro de Diana Ospina y el crimen del profesor Neill Cubides

El rastro de violencia que dejó el secuestro de Diana Ospina el pasado 22 de febrero y el crimen del profesor Neill Cubides en enero parecía, en principio, seguir rutas distintas en el mapa delictivo de Bogotá. Sin embargo, la investigación del Gaula, Sipol y Sijin lograron tejer un vínculo: el propietario del taxi utilizado en ambos crímenes es el mismo.
La revelación la hizo el alcalde Carlos Fernando Galán, quien confirmó la captura de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, señalados como los responsables directos de someter a Diana Ospina tras salir de la discoteca Theatron.
La cronología de los hechos dibuja un sistema de justicia burlado. Diego Armando Gómez, conocido como alias Pachanga, actuaba como el cabecilla de la banda. Lo hacía mientras, teóricamente, cumplía una condena bajo la modalidad de casa por cárcel tras haber pasado tres años tras las rejas por hurto y porte ilegal de armas.
Junto a él, su hermano Juan Pablo, alias Pablito, quien había abordado al Gaula para simular inocencia, era el encargado de conducir el taxi que Diana abordó confiada la madrugada del 22 de febrero. “Operaba como conductor de día y ladrón de noche”, detalló el alcalde.
Entérese: Capturaron a dos presuntos responsables del secuestro y “paseo millonario” a Diana Ospina en Bogotá