Polémica resolución del Dapre habilitó sábados, domingos y hasta el 20 de julio para firmar contratos antes de dejar el poder

En medio de las tensiones que rodean el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) expidió una resolución que declara hábiles varios sábados, domingos y el festivo del 20 de julio para adelantar trámites precontractuales, contractuales, administrativos y presupuestales durante las últimas semanas de la actual administración.
Su publicación ha generado controversia por la aceleración y búsqueda de oficializar vinculaciones a tan solo semanas de que se cambie de gestión en Casa de Nariño.
La medida cobija los días 11, 12, 18, 19, 20 (festivo), 25 y 26 de julio, así como el 1 y 2 de agosto, que serán considerados hábiles exclusivamente para las actuaciones que adelante la entidad.
La resolución la dio a conocer la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó esta decisión: "¿Qué contratos no pueden esperar 30 días al gobierno electo? La Contraloría debe activar control concomitante YA. No trabajaron los fines de semana y festivos por los colombianos y ahora que lo hacen es para entregar contratos”.