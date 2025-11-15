“La responsabilidad recae en los grupos armados”: MinDefensa se pronuncia tras críticas por bombardeo en Guaviare

El ministerio de Defensa se refirió este sábado a la fuerte controversia que se generó por cuenta de un bombardeo en el que murieron siete menores de edad en el municipio de Calamar, Guaviare.
A través de un comunicado, esa cartera defendió sus protocolos para atacar a los grupos armados y entregó su versión sobre lo ocurrido el pasado 10 de noviembre.
En su pronunciamiento, el ministerio arrancó señalando que el operativo ordenado en contra de las disidencias de las Farc, al mando en ese departamento de alias Iván Mordisco, se produjo en medio de un esfuerzo de largo aliento para menguar a esa estructura ilegal.