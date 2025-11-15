Medicina Legal aclara que son siete los menores fallecidos en bombardeo del Ejército en el Guaviare

Medicina Legal confirmó que fueron siete los menores de edad que fallecieron en un bombardeo efectuado por la Fuerza Pública en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las Farc.
Ariel Cortés, director de ese instituto, precisó que en las labores de identificación que se vienen realizando a los combatientes que fueron impactados por las bombas, se cotejó que siete se trataban de menores, cuatro de ellos mujeres y los tres restantes hombres.
Lea más: Petro justifica la muerte de 7 menores en bombardeos en Guaviare: “Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”
“Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos recibidos por el instituto son de menores edad, de género femenino cuatro y masculino tres”, informó el funcionario este sábado.
El director señaló que dichos análisis venían avanzado desde el pasado 12 de noviembre, día en el que la entidad recibió los cuerpos de las personas fallecidas en esas operaciones militares realizadas en la vereda Itilla, del municipio de Calamar.