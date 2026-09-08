No solo Colombia: otros países también se “rajaron” en pruebas PISA, ¿por qué?

Colombia se rajó en las Pruebas PISA, ya que obtuvo menores resultados, en línea con una tendencia general de desempeños que viene disminuyendo en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Es decir, no fue el único país en obtener ese tipo de resultados. Según el informe de la OCDE, publicado este 8 de septiembre, las tendencias en ciencias, matemáticas y lectura vienen cayendo desde 2012, cuando llegaron a sus puntos más altos. Otros países de la región como México, Perú, Chile y Brasil también registraron caídas. En el contexto regional, Colombia se ubicó por debajo de Chile y Uruguay, pero obtuvo mejores resultados que Argentina, República Dominicana y Perú. En general, algunos países han mostrado tendencias a la baja desde 2025. Pero, por ejemplo, Colombia tuvo un leve repunte en Ciencias. Le puede interesar: Colombia se raja en las pruebas Pisa: solo 1 % de los jóvenes alcanza niveles altos Para explicar por qué se están presentando estas tendencias, EL COLOMBIANO consultó a Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Por qué cayeron los resultados de Colombia en las Pruebas PISA?

Primero, dice que en el país han faltado políticas públicas para recuperar aprendizajes que se perdieron por la pandemia del Covid-19. “En Colombia particularmente faltaron políticas que estuvieran a la altura de recuperar esos aprendizajes y atraer estudiantes desertores del sistema educativo”. También, añade, “hay rezagos en la enseñanza y aprendizaje de las habilidades fundamentales que se deben reforzar en grados de primaria. Por ejemplo, lectura, que es fundamental y piedra angular para habilidades académicas y de la vida”.

El impacto de la Inteligencia Artificial y las redes sociales en el desempeño escolar

La experta explica, a su vez, el impacto que tendría la Inteligencia Artificial en los resultados generales; es decir, no solo en Colombia. Dice que, si bien el informe muestra que se están completando más las tareas, están disminuyendo las capacidades. “Hay una correlación entre que ha habido un mayor uso de IA. Si bien esto hace que completen más las tareas, está evitando que los estudiantes estén haciendo el esfuerzo de pensar, formar pensamiento crítico. Están más con respuestas rápidas en lugar de analizar y esforzarse para entender a fondo”, expone Bernal. En cuanto a cómo podría solucionarse esto, la experta dice que “no se trata de prohibir la Inteligencia Artificial, pero sí se necesita un uso responsable que posiblemente muchos estudiantes no le están dando”.

A su vez, menciona el impacto de las redes sociales. “Hay un fenómeno de redes sociales que está capturando el tiempo de los niños, niñas y adolescentes. En lugar de estar haciendo las tareas o el esfuerzo por leer, están en redes viendo videos”. En ese punto, la experta hace una precisión. “No son todos, pero hay una correlación alta entre uso de redes sociales, desempeño y salud mental. Quienes usan más redes sociales en promedio tienen menores desempeños y tienen mayores inconvenientes con salud mental, en promedio”.

El rol de las familias y el futuro de la calidad educativa

Bernal destaca, volviendo a nuestro país, que “cuando se mide un indicador que son las preguntas que hacen los padres de familia a los niños sobre cómo les fue en el colegio semanalmente, ese indicador en Colombia cayó drásticamente”. Lea también: La UdeA y la Universidad Nacional, entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái Eso, señala, “puede dar un indicio de que también se requiere que las familias estén más pendientes de los procesos formativos de sus hijos y sean agentes más activos en esa formación”. Finalmente, aclara, “si bien los resultados de PISA son importantes porque resultan comparativos con otros países y es un termómetro de la formación de talento humano cómo va en Colombia y cómo se proyecta, no es el único indicador que puede hablar de calidad educativa”. Sin embargo, añade que el resultado sí es preocupante y que diferentes actores gubernamentales y sociales deben tomar medidas. “Es alarmante que en lugar de estar progresando estemos echando para atrás. Debe ser una alerta roja para el Gobierno Nacional, gobiernos locales, rectores y rectoras, padres de familia y la comunidad académica en general”. Bloque de preguntas frecuentes