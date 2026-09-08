No solo Colombia: otros países también se “rajaron” en pruebas PISA, ¿por qué?

Colombia se rajó en las Pruebas PISA, ya que obtuvo menores resultados, en línea con una tendencia general de desempeños que viene disminuyendo en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Es decir, no fue el único país en obtener ese tipo de resultados.
Según el informe de la OCDE, publicado este 8 de septiembre, las tendencias en ciencias, matemáticas y lectura vienen cayendo desde 2012, cuando llegaron a sus puntos más altos. Otros países de la región como México, Perú, Chile y Brasil también registraron caídas.
En el contexto regional, Colombia se ubicó por debajo de Chile y Uruguay, pero obtuvo mejores resultados que Argentina, República Dominicana y Perú. En general, algunos países han mostrado tendencias a la baja desde 2025. Pero, por ejemplo, Colombia tuvo un leve repunte en Ciencias.
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Para explicar por qué se están presentando estas tendencias, EL COLOMBIANO consultó a Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.