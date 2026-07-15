Los detalles de la reunión que sostendrán Marco Rubio y José Manuel Restrepo este miércoles en Washington

Esta semana, el gobierno de Abelardo De la Espriella comenzó a exponer en Washington la hoja de ruta que buscará impulsar en su relación con Estados Unidos. La agenda del equipo de empalme en la capital estadounidense continúa este miércoles con una reunión entre Restrepo y el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los primeros integrantes de la administración de Donald Trump en felicitar públicamente al presidente electo tras los comicios y expresar la disposición de Washington para trabajar con el nuevo gobierno colombiano. “La Administración Trump espera colaborar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. El futuro de Colombia está por venir”, dijo Rubio en sus redes sociales tras conocerse los resultados de segunda vuelta. Según fuentes del Gobierno electo, la reunión está prevista cerca de las 9:30 de la mañana en la oficina del secretario de Estado.

La participación de José Manuel Restrepo en el evento del Atlantic Council,

Por el momento, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya presentó la visión de la nueva administración sobre cooperación bilateral, seguridad e infraestructura ante el Atlantic Council; incluso, también habló sobre el papel que Colombia espera desempeñar frente a la transición política en Venezuela. En ese mismo foro estuvo el futuro canciller, Omar Bula, quien planteó que la intención del próximo gobierno es darle un nuevo impulso a la relación bilateral. Según explicó, el objetivo es ir más allá de la cooperación tradicional y construir una alianza que abarque áreas como la seguridad, la infraestructura y la inversión. No se pierda: Gobernador de Santander pedirá a De la Espriella una intervención contra la minería ilegal en Santurbán: esta es la estrategia ”Este representa un nuevo momento en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Quizás un momento en el que podamos establecer una asociación estratégica de mayor alcance”, afirmó durante su intervención. El vicepresidente electo sostuvo que la administración entrante pretende recuperar proyectos que, a su juicio, dejaron de avanzar en los últimos años, especialmente en materia de desarrollo e infraestructura. “Estamos aquí para desarrollar programas estratégicos de infraestructura y retomar iniciativas que se perdieron durante los últimos años”, señaló.

Otro de los mensajes expuestos durante el evento estuvo relacionado con Venezuela. Restrepo aseguró que Colombia aspira a convertirse en un aliado para acompañar el proceso de democratización del vecino país, al tiempo que fortalece la cooperación económica y de seguridad con Estados Unidos. En ese contexto, también mencionó la posibilidad de que Colombia importe combustible venezolano, una alternativa que surge mientras Washington mantiene conversaciones con la administración encabezada por Delcy Rodríguez sobre el futuro de las exportaciones de crudo de ese país tras la captura de Nicolás Maduro. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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