Los detalles de la reunión que sostendrán Marco Rubio y José Manuel Restrepo este miércoles en Washington

Esta semana, el gobierno de Abelardo De la Espriella comenzó a exponer en Washington la hoja de ruta que buscará impulsar en su relación con Estados Unidos.
La agenda del equipo de empalme en la capital estadounidense continúa este miércoles con una reunión entre Restrepo y el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los primeros integrantes de la administración de Donald Trump en felicitar públicamente al presidente electo tras los comicios y expresar la disposición de Washington para trabajar con el nuevo gobierno colombiano.
“La Administración Trump espera colaborar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. El futuro de Colombia está por venir”, dijo Rubio en sus redes sociales tras conocerse los resultados de segunda vuelta.
Según fuentes del Gobierno electo, la reunión está prevista cerca de las 9:30 de la mañana en la oficina del secretario de Estado.