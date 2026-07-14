Gobernador de Santander pedirá a De la Espriella una intervención contra la minería ilegal en Santurbán: esta es la estrategia

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, informó que presentará al presidente electo, Abelardo De La Espriella, una serie de propuestas relacionadas con seguridad, infraestructura, conectividad y protección ambiental durante el proceso de empalme territorial que se desarrolla entre el gobierno entrante y las regiones. El encuentro se realizará en Santander con la participación de los 87 alcaldes del departamento y ministros designados, con el propósito de definir las prioridades que serán impulsadas durante el próximo gobierno nacional.

Según explicó el mandatario en entrevista con La FM, el empalme territorial permitirá que cada provincia exponga sus principales necesidades y proyectos, mientras la Gobernación presentará iniciativas de alcance departamental que requieren respaldo del Gobierno Nacional. Durante el encuentro, cada una de las provincias de Santander presentará tres proyectos prioritarios y tres necesidades consideradas urgentes, mientras que la Gobernación expondrá tres iniciativas estratégicas de alcance departamental y tres necesidades adicionales con el propósito de definir las prioridades que serán gestionadas ante el nuevo Gobierno Nacional. Díaz Mateus indicó que la reunión también servirá para exponer proyectos que ya cuentan con estudios en fase tres, pero que aún no han recibido financiación nacional.

Minería ilegal en Santurbán y propuesta de intervención conjunta

Uno de los principales temas que llevará el gobernador al presidente electo será la situación de la minería ilegal en el páramo de Santurbán. De acuerdo con el mandatario, desde hace dos años la administración departamental ha denunciado la presencia de grupos armados que realizan actividades de explotación ilícita en esa zona. “La llegada esporádica del ELN y del Clan del Golfo”, afirmó el gobernador al referirse a la presencia de esas estructuras en el páramo. Frente a este panorama, Díaz Mateus anunció que solicitará en los próximos 20 días una reunión interinstitucional en la que participen el Ministerio de Ambiente, la fuerza pública, los municipios de Soto Norte y la Gobernación de Santander. Como referente para esa intervención, el mandatario planteará tomar como modelo la Operación Creta, desarrollada en Buriticá, Antioquia, donde el Ejército Nacional y otras entidades realizaron el sellamiento de bocaminas ilegales para combatir la minería ilícita.

Pedirá una estrategia conjunta para enfrentar la minería ilegal en el páramo de Santurbán. FOTO: Colprensa

Proyectos de infraestructura, turismo y conectividad

Entre las iniciativas que la Gobernación buscará impulsar ante el nuevo Gobierno Nacional se encuentran varios proyectos de infraestructura turística, entre ellos la segunda fase de la náutica de Topocoro, la segunda fase de Arena Bonita y la segunda fase de la aldea Guane. Asimismo, el gobernador propondrá reactivar el convenio Comuneros para la vía Barbosa-Bucaramanga con el fin de que los recursos provenientes de los peajes sean destinados a esa carretera. Respecto al sector de Pescadero, Díaz Mateus señaló que una concesión permitiría ejecutar intervenciones con mayor rapidez frente a los procedimientos que actualmente desarrolla el Instituto Nacional de Vías (Invías). El mandatario también solicitará respaldo para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el propósito de liberar recursos del presupuesto departamental que podrían destinarse a la construcción de placa huella en distintos municipios. De manera paralela, los alcaldes presentarán proyectos enfocados en mejorar la conectividad entre las diferentes poblaciones del departamento.

Seguridad y centro de monitoreo para Santander

En materia de seguridad, el gobernador incluirá en su agenda la creación del Centro de Gestión del Riesgo y la Seguridad para Santander, una herramienta orientada a fortalecer la comunicación con las provincias y realizar seguimiento a las acciones de la fuerza pública. Díaz Mateus explicó que el alcalde de Bucaramanga presentará una iniciativa similar para el área metropolitana y anunció que entregará al ministro de Defensa y al presidente electo un documento con su evaluación sobre la situación de seguridad en el departamento y las actuaciones de los grupos armados.

La reunión incluirá a los 87 alcaldes y a ministros designados del nuevo Gobierno Nacional. FOTO: Colprensa

Solicitud para culminar la vía Curos-Málaga

Durante la reunión con el presidente electo, el gobernador también planteará la necesidad de gestionar recursos para finalizar la pavimentación de la vía Curos-Málaga. Según explicó, durante una visita del presidente Gustavo Petro a Málaga se impartió la instrucción de traer las vigencias futuras a valor presente para ejecutar la obra, decisión que, de acuerdo con Díaz Mateus, no llegó a materializarse. Por esa razón, solicitará al nuevo Gobierno gestionar los recursos necesarios para concluir el proyecto vial.

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