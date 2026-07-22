“¿Nos damos un besito de buenas noches?”: Expracticante hace nueva denuncia contra Ricardo Orrego por presunto acoso sexual

“¿Quién me va a creer? Si todos son sus amigos y dicen que él es así”, esa fue la pregunta que se hizo, una y otra vez, Laura Murillo, ex practicante de Blu Radio, cuando pensaba en denunciar el acoso que recibió por parte de Ricardo Orrego, entonces presentador de deportes en la misma casa editorial.

Todo empezó, según denunció, desde el primer día que llegó a la redacción en 2022. En conversación con Brava News, la periodista aseguró que estar en medios de comunicación era su sueño, uno que se vio opacado desde que, al caminar hacia su puesto, empezó a sentir la mirada de Orrego: de abajo hacia arriba.

La situación empeoró cuando Murillo, en medio de su sueño profesional, decidió pedirle una foto a Orrego. La tomaron. Ella —que entonces tenía 21 años— se la envió a su familia y amigos y continuó con su jornada laboral. El siguiente turno de fin de semana, cuando la oficina estaba sola, empezó el presunto acoso.

“Me cogía por la cintura: ‘Hola, ¿cómo estás?’. Pues yo me le alejaba. Siempre le decía que no. Ya tenía como otras intenciones que para mí eran incómodas. Yo también decía: ‘Esto no me gusta’”, narró Murillo.

A eso se sumó el hecho de que Orrego consiguió su número de WhatsApp y le empezó a enviar mensajes intimidantes e inapropiados.