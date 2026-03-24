Fiscalía abrirá investigación por denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol

“La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto hacia las familias y las partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas”, se lee en el documento.

Esto se produce luego de que el mismo canal publicara un comunicado en el que reveló los señalamientos por parte de trabajadoras contra algunos compañeros en el ejercicio de sus funciones en Noticias Caracol.

La Fiscalía General de la Nación informó este martes que abrirá una investigación por las denuncias conocidas en los últimos días sobre casos de presunto acoso sexual , las cuales estarían dirigidas contra periodistas y dos presentadores de Caracol Televisión.

Por tal motivo, el ente investigador habilitó un correo electrónico para recibir las denuncias, con el fin de coordinarlas en el marco de la investigación y brindar garantías de protección a las víctimas para evitar su revictimización. El correo habilitado es denuncia.acoso@fiscalia.gov.co

Por su parte, este fin de semana, un día después de que se conocieran públicamente los casos, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, se pronunció a través de Blu Radio para afirmar que actuarán frente a lo ocurrido, que calificó como “doloroso” y “triste”. “Tomaremos las decisiones que haya que tomar”, expresó Vargas.

“Es un hecho en el que se deben demostrar la decencia y el rigor. (...) Pero lo más importante es que estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de sus familias y, por eso mismo, Caracol Televisión decidió hacer público el comunicado”, concluyó.

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A raíz de estos casos surgió la etiqueta #MeToo (“Yo también”), la cual tiene su origen en Estados Unidos, cuando hace nueve años dos periodistas de The New York Times dejaron al descubierto décadas de acoso sexual por parte de uno de los productores más poderosos de Hollywood, Harvey Weinstein.

Esto desató una ola de denuncias en las que miles de mujeres compartieron sus testimonios sobre vulneraciones a su intimidad y espacio personal, lo que dio origen a la etiqueta mencionada, que ahora está siendo utilizada por periodistas colombianas que en el pasado trabajaron para Caracol Televisión.

Entre ellas está Juanita Gómez, una reconocida presentadora que escribió en su cuenta de X lo siguiente: “El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional, es que ciertas conductas de algunas ‘vacas sagradas’ no están bien”.

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