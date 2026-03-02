¿Quién es el gerente de campaña que pagó en efectivo $568 millones por el ‘tarimazo’ del Pacto Histórico en Bogotá?

Giovanny Abadía Rojas figura como la persona que realizó un pago por 568 millones de pesos a la empresa Electro Planta y Eventos S.A.S., correspondiente a los servicios logísticos del cierre de campaña de los candidatos a la Cámara por el Pacto Histórico en Bogotá. De acuerdo con los documentos conocidos públicamente, el pago por el evento del fin de semana quedó registrado en una factura electrónica reportada ante la DIAN, en la que aparece Abadía como responsable del pago en efectivo ante la empresa logística.

Durante la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, Abadía se desempeñó como coordinador logístico, rol que implicaba la contratación y supervisión de proveedores para eventos masivos. La controversia actual surgió tras un cruce de mensajes en redes sociales entre la congresista Mafe Carrascal y el candidato Daniel Briceño, luego de que el periodista Melquisedec Torres revelara la existencia de la factura y cuestionara la modalidad del pago en efectivo por la suma tan alta de dinero, que supera los 500 millones de pesos, incluyendo el IVA.

El debate se intensificó cuando Briceño hizo pública la factura electrónica registrada ante la DIAN, señalando el monto y el nombre de quien efectuó la operación, lo que abrió interrogantes sobre la trazabilidad de los recursos y los mecanismos utilizados para cubrir los gastos del evento político. Frente a los cuestionamientos, Carrascal respondió a través de su cuenta en X defendiendo la legalidad del procedimiento. En su mensaje, sostuvo que las campañas cuentan con cuentas bancarias autorizadas para el manejo de recursos y explicó que los pagos pueden realizarse en efectivo siempre que provengan de dichas cuentas.

Indicó que, en este caso, la campaña tenía una cuenta en la entidad CONFIAR, desde donde —según afirmó— se emitían los cheques para efectuar los pagos, y precisó que los recursos provenían de un préstamo de campaña otorgado por la misma entidad financiera. Además, señaló que el gerente de campaña (Giovanny Abadía), como persona natural responsable de abrir la cuenta, es quien realiza las contrataciones y autoriza los pagos, tal como lo establece la normativa electoral. Este lunes Briceño solicitó al Consejo Nacional Electoral el inicio de una investigación administrativa contra César Giovanny Abadía, en su calidad de gerente de la campaña del Pacto Histórico en Bogotá, “o contra quien haga sus veces”. Además, pidió al CNE que se verifique si el pago por un evento de cierre de campaña, por valor total de 568 millones de pesos, fue realizado fuera de la cuenta única de campaña. Briceño solicitó también que se determine si esta conducta constituye una violación al régimen de financiación electoral, el incumplimiento del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y la irregularidad en la administración de los recursos de campaña.

Finalmente, solicitó que, en caso de comprobarse irregularidades, se impongan las sanciones correspondientes. Desde EL COLOMBIANO se intentó tener contacto con Giovanny Abadía, para tener su punto de vista en torno a lo denunciado por Briceño, pero al momento no ha sido posible obtener una respuesta.

¿Quién es Giovanny Abadía?

César Giovanny Abadía Rojas es el actual gerente de campaña en Bogotá y magíster en relaciones internacionales por la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia. En 2023, trabajó como asistente en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante Susana Boreal, cargo que ocupó entre diciembre y febrero, renunciando en junio de ese mismo año. Es politólogo de la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Rusia, con título homologado por el Ministerio de Educación. Abadía Rojas estuvo vinculado el 28 de septiembre de 2023 al Departamento Administrativo de la Presidencia bajo la administración de Carlos Ramón González, actualmente investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).