¿Quién es el gerente de campaña que pagó en efectivo $568 millones por el ‘tarimazo’ del Pacto Histórico en Bogotá?

Giovanny Abadía Rojas figura como la persona que realizó un pago por 568 millones de pesos a la empresa Electro Planta y Eventos S.A.S., correspondiente a los servicios logísticos del cierre de campaña de los candidatos a la Cámara por el Pacto Histórico en Bogotá.
De acuerdo con los documentos conocidos públicamente, el pago por el evento del fin de semana quedó registrado en una factura electrónica reportada ante la DIAN, en la que aparece Abadía como responsable del pago en efectivo ante la empresa logística.