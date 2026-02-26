Así se vivió el debate de la Gran Consulta de Teleantioquia y EL COLOMBIANO

“Desbogotanizar a Colombia”; “hacer una revolución educativa total”; “volver a fumigar”; “la seguridad es la primera inversión social”; denunciar al presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional. Con esas frases arrancó el primer debate de la Gran Consulta, en el que David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria expusieron sus propuestas para la Presidencia en un espacio organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia en el Auditorio Máximo del Colegio Alemán en Itagüí. El auditorio con sillas verdes evocó los colores de la bandera de Antioquia; al fondo, con luces tricolor en el techo, la bandera de Colombia. Galán y Aníbal estaban de camisa, Luna, de traje. En plena hora pico, cruzar el Valle de Aburrá hasta Itagüí es una hazaña. Por eso, Vicky Dávila llegó unos minutos tarde. En el espacio reinó el tono de unidad. Empezó Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín: “La Gran Consulta significa el camino de la unidad lejos de los caminos de los extremos autoritarios, de izquierda o de derecha”, dijo emocionado. Luego, el exsenador y exministro Luna afirmó que “los colombianos hoy tienen la soga al cuello y un Estado que no los deja progresar”. El dirigente del Nuevo Liberalismo, Galán, reveló que denunciará al presidente Gustavo Petro y a su gabinete ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Lea también: Debate de la Gran Consulta por Colombia: candidatos propusieron denunciar a Petro ante la CPI, “desbogotanizar” al país y acabar la “Petro-salud” El primero que se acercó a sacar un papel que indicaría el primer tema del debate fue Gaviria, y salió Educación. Ante eso, el exalcalde habló de llevar el programa de Buen Comienzo a nivel nacional. Por su parte, Luna dijo que el sistema “no necesita ideologización” y Galán habló de revisarlo “de cabo a rabo” y de “hacer una revolución educativa total”. Luego vino el tema de descentralización administrativa, que lo sacó Luna, donde se refirió a que se tenía que “desbogotanizar a Colombia”; a su vez, habló de “trabajar con cada gobernante local sin importar su color político”. Galán dijo que la figura presidencial en Colombia era la de un “monarca burdo a la que hay que quitarle poderes”, y Aníbal se autodenominó “el candidato de las regiones”; de hecho, fue el único entre todos que dijo que aprobaría un modelo federal en el país.

¿Cuáles fueron los temas clave?

En ese momento, a las 7:54 de la noche, 24 minutos después del inicio, llegó Vicky Dávila vestida de rojo, de pies a cabeza. Hubo algo de ruido y desorden en la sala, y el personal tuvo que guiarla logísticamente para que se incorporara al debate sin interrumpir. La exdirectora de Semana se presentó: “Saben quien soy en 34 años de trabajo periodístico, estoy proponiendo una forma distinta de hacer política, sin politiquería y sin corruptos”, apuntó.

Luego, Galán sacó el tema de los cultivos de coca y aseguró que para combatir al narcotráfico había que “ir más allá”, atacando las finanzas y redes de apoyo logístico de las estructuras criminales. Dávila dijo que había que “volver a fumigar” con glifosato, “como cuando Uribe lo hacía”.

Mientras, Aníbal Gaviria se refirió a la seguridad como “la primera inversión social (...) que no es de izquierda ni de derecha”. Por su parte, Luna mencionó que el problema se presenta, sobre todo, en 15 municipios, y que por eso al Estado no podía quedarle grande. Cuando se les preguntó a los candidatos si dialogarán con grupos criminales, todos respondieron que no.

Dávila sacó el tema de economía. Ante la pregunta de si reducir el gasto estatal o no, la comunicadora dijo que reduciría el Estado pero no arbitrariamente, y que sí había plata pero había que quitársela a los corruptos. Gaviria dijo que había que eliminar burocracia; Luna habló de necesidades puntuales del electorado antioqueño; y Galán mencionó temas como apostarle a las pequeñas y medianas empresas para generar empleo. Todos estuvieron de acuerdo con tumbar el impuesto al patrimonio decretado por la más reciente emergencia económica. En uno de los temas de mayor crisis durante este Gobierno, Gaviria aseguró que la salud debe ser mixta para tomar “lo mejor de lo privado y de lo público”. Luna reiteró que esta es un derecho, no una capacidad política, y que por eso crearía un consejo nacional de pacientes para escuchar directamente sus necesidades.

Vicky Dávila fue la única candidata en todo el debate en hacer un acto performativo con este cartel. Foto: Camilo López.

Galán dijo que tomaría los 5 billones del programa actual ‘Salud en los territorios’ para entregar medicamentos. Dávila sacó un afiche con Roy Barreras, Petro e Iván Cepeda, diciendo que no permitiría que estos “se tomen más plata de la salud”. Con respecto a si liquidar o no la Nueva EPS, solo Gaviria dijo que la liquidaría gradualmente. Lea también: Paloma Valencia sería ganadora de la Gran Consulta con 41,6%, según encuesta Invamer El segmento para despedirse fue a propósito del lugar donde fue el debate: Antioquia. Galán estuvo de acuerdo con estudiar un modelo que permita mayor autonomía fiscal para los territorios. “Es indigno que le hayan impuesto a Antioquia la obligación de hacer una vaca para poder concluir los corredores viales”. Por su parte, Dávila pidió ver esto con responsabilidad: “La ley de competencias es la que va a permitir dividir equitativamente los recursos”. A su turno, Gaviria recordó que propone “pasar del 80 % que el Gobierno nacional maneja y un 20 % en las regiones, a un 50-50 %”. Luna fue más allá y aseveró que “la mezquindad de Petro con Antioquia no tiene perdón de Dios”. Y reiteró que se necesita “un presidente con talante democrático” que entienda que puede haber gobernantes con otras líneas políticas.

