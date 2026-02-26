Así se vivió el debate de la Gran Consulta de Teleantioquia y EL COLOMBIANO

“Desbogotanizar a Colombia”; “hacer una revolución educativa total”; “volver a fumigar”; “la seguridad es la primera inversión social”; denunciar al presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional. Con esas frases arrancó el primer debate de la Gran Consulta, en el que David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria expusieron sus propuestas para la Presidencia en un espacio organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia en el Auditorio Máximo del Colegio Alemán en Itagüí.
El auditorio con sillas verdes evocó los colores de la bandera de Antioquia; al fondo, con luces tricolor en el techo, la bandera de Colombia. Galán y Aníbal estaban de camisa, Luna, de traje. En plena hora pico, cruzar el Valle de Aburrá hasta Itagüí es una hazaña. Por eso, Vicky Dávila llegó unos minutos tarde.
En el espacio reinó el tono de unidad. Empezó Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín: “La Gran Consulta significa el camino de la unidad lejos de los caminos de los extremos autoritarios, de izquierda o de derecha”, dijo emocionado.
Luego, el exsenador y exministro Luna afirmó que “los colombianos hoy tienen la soga al cuello y un Estado que no los deja progresar”. El dirigente del Nuevo Liberalismo, Galán, reveló que denunciará al presidente Gustavo Petro y a su gabinete ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
El primero que se acercó a sacar un papel que indicaría el primer tema del debate fue Gaviria, y salió Educación. Ante eso, el exalcalde habló de llevar el programa de Buen Comienzo a nivel nacional. Por su parte, Luna dijo que el sistema “no necesita ideologización” y Galán habló de revisarlo “de cabo a rabo” y de “hacer una revolución educativa total”.
Luego vino el tema de descentralización administrativa, que lo sacó Luna, donde se refirió a que se tenía que “desbogotanizar a Colombia”; a su vez, habló de “trabajar con cada gobernante local sin importar su color político”. Galán dijo que la figura presidencial en Colombia era la de un “monarca burdo a la que hay que quitarle poderes”, y Aníbal se autodenominó “el candidato de las regiones”; de hecho, fue el único entre todos que dijo que aprobaría un modelo federal en el país.