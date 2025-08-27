x

Los argumentos del CNE para pedirle a Fiscalía que investigue a Ricardo Roa por fraude procesal en campaña ‘Petro Presidente’

El órgano compulsó copias a la Fiscalía para que investigue las presuntas irregularidades en la financiación de la contienda de 2022, entre ellas el reconocimiento de recursos sin justa causa y posibles maniobras que podrían configurar fraude procesal. Aquí le explicamos qué significa y por qué le afecta.

    Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Colprensa
    Roa deberá responder por recursos sin causa justa y presunto fraude procesal en campaña Petro. Foto: Archivo EC
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En la ponencia que pide sancionar administrativamente a los responsables de la violación de topes electorales de la campaña Petro presidente 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

La decisión se adoptó tras concluir que hubo omisiones graves en los reportes financieros, ingresos no permitidos y superación de los topes legales establecidos para las campañas presidenciales.

“Compulsar copias a la Fiscalía General para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido el ciudadano Ricardo Roa frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen”, se lee en la ponencia del CNE.

El documento es enfático en que bajo la gerencia de Roa se incurrió en prácticas contrarias a la legislación electoral. En la segunda vuelta presidencial, por ejemplo, se identificó la “omisión del reporte de ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el Movimiento Político Colombia Humana por la suma de quinientos treinta millones quinientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y tres pesos ($530.579.983)” y de los aportes de la Unión Sindical Obrera “por valor de trescientos setenta y nueve millones diecinueve mil quinientos once pesos ($379.019.511)”.

Lea aquí: Entre lo probado y lo descartado: ¿Qué pruebas desechó y cuáles tuvo en cuenta el CNE en sanción contra campaña Petro?

Ante estas irregularidades, el CNE determinó que los hechos no se agotan en el ámbito administrativo. En consecuencia, ordenó: “Remítase copia de la presente decisión y de lo actuado en este expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia” y, en paralelo, “remítase copia del presente expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para lo de su competencia constitucional y legal”. De esta manera, el alto tribunal electoral dejó en manos de otras instancias la eventual determinación de responsabilidades penales o políticas.

Roa deberá responder por recursos sin causa justa y presunto fraude procesal en campaña Petro. Foto: Archivo EC

La resolución también advierte sobre la responsabilidad directa de Roa, subrayando que “en su calidad de gerente no ejerció los mecanismos de control ni adoptó correctivos que evitaran la vulneración de la normativa electoral”. Con ello, el CNE refuerza la tesis de que el exgerente no solo omitió información, sino que además permitió el ingreso de recursos de origen prohibido, contrariando lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución y en la Ley 996 de 2005.

“Esta Corporación establece la existencia de graves irregularidades orientadas al ocultamiento deliberado de hechos económicos, las cuales involucran directamente al ciudadano RICARDO ROA BARRAGÁN, quien ostentaba el cargo de gerente de campaña, lo que revela un comportamiento premeditado, tendiente a encubrir aportes prohibidos y a simular la legalidad de los recursos que, en efecto, tienen un origen ilegítimo, cuyo objetivo fue aparentar un cumplimiento formal frente a la Autoridad Electoral y la financiación directa de una persona jurídica –SERVI RED S.A.S- cuyo tipo de aportante está expresamente prohibido, lo que agrava aún más la conducta y evidencia un patrón de ocultamiento intencional tendiente a soslayar el ordenamiento jurídico electoral”.

El documento ordena a Roa restituir de manera indexada $150 millones al Fondo Nacional de Financiación Política, al concluir que dichos recursos fueron reconocidos y pagados “sin justa causa” mediante resoluciones previas de 2023. El CNE sostuvo que con esa gestión se hizo “incurrir a la administración en error”, lo que podría configurar el delito de fraude procesal, razón por la cual remitió el expediente a la Fiscalía para que investigue si hubo responsabilidad penal en la obtención de dineros públicos por parte de la campaña.<br />
Entérese: Dos magistrados de CNE dicen que campaña Petro violó topes por $3.500 millones y piden sanción a Roa

