Los argumentos del CNE para pedirle a Fiscalía que investigue a Ricardo Roa por fraude procesal en campaña ‘Petro Presidente’

En la ponencia que pide sancionar administrativamente a los responsables de la violación de topes electorales de la campaña Petro presidente 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. La decisión se adoptó tras concluir que hubo omisiones graves en los reportes financieros, ingresos no permitidos y superación de los topes legales establecidos para las campañas presidenciales.

“Compulsar copias a la Fiscalía General para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido el ciudadano Ricardo Roa frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen”, se lee en la ponencia del CNE. El documento es enfático en que bajo la gerencia de Roa se incurrió en prácticas contrarias a la legislación electoral. En la segunda vuelta presidencial, por ejemplo, se identificó la “omisión del reporte de ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el Movimiento Político Colombia Humana por la suma de quinientos treinta millones quinientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y tres pesos ($530.579.983)” y de los aportes de la Unión Sindical Obrera “por valor de trescientos setenta y nueve millones diecinueve mil quinientos once pesos ($379.019.511)”.



Lea aquí: Entre lo probado y lo descartado: ¿Qué pruebas desechó y cuáles tuvo en cuenta el CNE en sanción contra campaña Petro? Ante estas irregularidades, el CNE determinó que los hechos no se agotan en el ámbito administrativo. En consecuencia, ordenó: “Remítase copia de la presente decisión y de lo actuado en este expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia” y, en paralelo, “remítase copia del presente expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para lo de su competencia constitucional y legal”. De esta manera, el alto tribunal electoral dejó en manos de otras instancias la eventual determinación de responsabilidades penales o políticas.

Roa deberá responder por recursos sin causa justa y presunto fraude procesal en campaña Petro. Foto: Archivo EC

La resolución también advierte sobre la responsabilidad directa de Roa, subrayando que “en su calidad de gerente no ejerció los mecanismos de control ni adoptó correctivos que evitaran la vulneración de la normativa electoral”. Con ello, el CNE refuerza la tesis de que el exgerente no solo omitió información, sino que además permitió el ingreso de recursos de origen prohibido, contrariando lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución y en la Ley 996 de 2005.