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Juez ordena reabrir caso que salpica a Ricardo Roa por presunto favorecimiento a empresa de helicópteros

La decisión se conoce días después de que la Fiscalía lo acusara formalmente por el presunto exceso en los topes de financiación de la campaña Petro Presidente 2022.

  • El exgerente de Ecopetrol enfrenta ahora varios frentes judiciales abiertos. Foto: Colprensa.
    El exgerente de Ecopetrol enfrenta ahora varios frentes judiciales abiertos. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá concedió una acción de tutela a favor de la sociedad Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), tras concluir que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al plazo razonable y al acceso a la administración de justicia.

Con esta decisión, el despacho ordenó fijar fecha y hora para la realización de una audiencia preliminar innominada en la que se resuelva de fondo la solicitud de desarchivo de un expediente que salpica al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, entre otros.

Meses de dilaciones

La controversia se remonta a octubre de 2025, cuando Helicol solicitó formalmente a la Fiscalía reabrir una investigación por presuntas irregularidades y favorecimientos indebidos a su competidora, Helistar, en licitaciones de transporte aéreo.

Según la demandante, el archivo inicial del caso por parte de la Fiscalía fue una actuación “superficial, sesgada y prematura”.

A pesar de que ha transcurrido el tiempo, aproximadamente nueve meses, desde que se llevó a cabo la radicación, la solicitud no ha obtenido una respuesta judicial definitiva.

Justamente, entre febrero y mayo de 2026, se frustraron seis oportunidades para realizar la audiencia, principalmente por la inasistencia de alguna de las partes o intervinientes.

Esto se conoce en la misma semana en que se dio la acusación formal de la Fiscalía contra Ricardo Roa, quien en su momento fue gerente de la campaña Petro Presidente 2022, por presuntamente haber superado los topes de financiación electoral.

¿Qué dice el fallo?

En el documento, el juez de tutela cuestionó duramente la actuación de los jueces de control de garantías que han conocido el expediente.

Señaló que, en lugar de instalar formalmente las diligencias, los despachos se limitaban a dejar constancias secretariales sobre las inasistencias y a devolver las carpetas al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao argumentando imposibilidad de reprogramación.

“De no accederse a las pretensiones de la demanda, el asunto seguirá siendo repartido a diversos jueces de garantías durante meses y devuelto sin decisión de fondo”, advirtió el juzgado.

El fallo concluyó que esta dinámica dejó la actuación en un limbo que impedía a Helicol hacer uso de los recursos ordinarios de la ley para controvertir las decisiones, creando un bucle que amenazaba con prolongarse de manera indefinida.

Es por ello que el amparo constitucional ordenó destrabar el proceso y fijar de inmediato la audiencia para tomar una decisión de fondo.

Es importante mencionar que Ricardo Roa acaba de dejar la presidencia en Ecopetrol tras la entrada de la gestión del gobierno de Aberaldo de la Espriella.

Lea también: Ricardo Roa irá a juicio por financiación de la campaña Petro Presidente 2022

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué un juez ordenó reabrir el caso que menciona a Ricardo Roa?
El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá ordenó fijar una audiencia para resolver de fondo la solicitud de Helicol de desarchivar un expediente, después de considerar que se vulneraron sus derechos al debido proceso, al plazo razonable y al acceso a la justicia.
¿Qué relación tiene Ricardo Roa con el caso de Helicol y Helistar?
Ricardo Roa aparece mencionado en el expediente relacionado con presuntos favorecimientos a Helistar en licitaciones de transporte aéreo. La decisión judicial ordena revisar la solicitud de reapertura del caso, pero no constituye una condena contra Roa.
¿Qué es Helicol y qué tiene que ver con Helistar?
Helicol es Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S., una empresa que solicitó reabrir la investigación por presuntas irregularidades y favorecimientos a Helistar en procesos de contratación de transporte aéreo.
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