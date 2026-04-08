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Ricardo Roa no asistió por segunda vez a la audiencia de imputación por delitos electorales: está en “vacaciones”

La sesión judicial de este miércoles estaba programada en el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá.

  • Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol. FOTO: Colprensa
    Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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Por segunda vez fue aplazada la audiencia programada contra Ricardo Roa Barragán, luego de que el procesado no se conectara a la diligencia judicial por presuntamente violar los topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La sesión judicial de este miércoles, programada por el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá, no pudo llevarse a cabo debido a la ausencia del implicado, por lo que el proceso deberá ser reprogramado.

En consecuencia, el despacho ordenó devolver la carpeta al Centro de Servicios Judiciales, con el fin de que la Fiscalía solicite nuevamente una fecha de la audiencia.

Lea también: El “gangazo” de Ricardo Roa, según la Fiscalía: pagó 34 % menos por un apartamento en Bogotá

Por ahora se desconoce la nueva fecha para su realización.

Hay que recordar que en noviembre del año pasado, el CNE encontró responsable a la campaña porque esta excedió los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022.

En la primera vuelta, la vulneración al tope de ingresos y gastos alcanzó $2.459 millones, mientras que la omisión total de reportes ascendió a $2.611 millones, razón por la cual se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.

En la segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones. Es decir, más de 3.500 millones de pesos.

Entre los desembolsos no reportados que llevaron a la superación de los topes figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. El CNE concluyó además que parte de la financiación provino de fuentes prohibidas y que se ocultaron aportes que debían ser declarados.

Amplíe la noticia: ¿Juan Guillermo Mancera ‘conquistó’ a Ricardo Roa con un apartamento por negocio de gas en Colombia?

El nuevo incumplimiento ocurre justo cuando Roa comenzó su periodo de vacaciones desde este martes 7 de abril luego de que la junta directiva de Ecopetrol le autorizara siete semanas de receso y un mes adicional de licencia no remunerada.

De momento, el ingeniero Juan Carlos Hurtado, quien se venía desempeñando como primer suplente del presidente de la compañía, está reemplazando a Roa en la presidencia de la petrolera.

El plan acordado por Roa contempla su regreso al cargo a finales de junio, en medio de un panorama judicial complejo en su contra por los dos procesos que afronta, uno por violación de topes de campaña y otro por la violación de topes electorales durante su gestión como gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022, y otro caso relacionado con el delito de tráfico de influencias que la Fiscalía le imputó por la presunta compra irregular de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá.

Entérese: Los chats que ponen bajo la lupa a Francia Márquez por presunta financiación de disidencias a la campaña Petro 2022

El caso del apartamento 901

En este último proceso, según la Fiscalía, todo gira alrededor de la relación entre Roa y el empresario Juan Mancera, a quien el ente acusador describe como una persona cercana al hoy presidente de Ecopetrol.

De acuerdo con la Fiscalía, Roa y Mancera hicieron un negocio para la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá.

Mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones. En términos simples, el apartamento se vendió muy por debajo de su precio real.

La diferencia fue de aproximadamente $927 millones, lo que equivale a un descuento cercano al 34% frente al valor de mercado.

En este caso, la Fiscalía lo investiga por la presunta violación de los topes electorales durante la campaña presidencial, cuando se desempeñó como gerente del movimiento político.

Según el ente acusador, habría evidencia suficiente para sustentar la imputación. Este proceso se suma a otras actuaciones judiciales que enfrenta Roa, lo que mantiene bajo presión tanto su situación jurídica como su continuidad en la dirección de la principal empresa estatal del país.

En contexto: Junta de Ecopetrol le otorga licencia a Ricardo Roa hasta después de elecciones, en medio de sus escándalos

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