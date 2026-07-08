Gaviria resistió el caos de la quinta etapa del Tour de Francia, en la que Kooij logró su primer triunfo en la carrera

Fernando Gaviria logró salir bien librado este miércoles de una jornada marcada por el nerviosismo y una aparatosa caída en el tramo final en el Tour de Francia, que dejó sin opciones a buena parte de los velocistas y privó al colombiano de disputar en igualdad de condiciones el embalaje por la victoria en la etapa con final en Pau.

El velocista antioqueño, que venía bien ubicado para el desenlace, perdió el respaldo de su equipo cuando, a falta de 5,7 kilómetros para la meta, siete corredores terminaron en el pavimento. Entre los afectados estuvieron tres integrantes del Caja Rural: el italiano Stefano Oldani, el español Abel Balderstone y el neerlandés Alex Molenaar, hombres clave en el lanzamiento del criollo.

Sin el tren que debía conducirlo en los metros decisivos, Gaviria cruzó la meta en la casilla 17, con el mismo tiempo del ganador, dejando, sin embargo, buenas sensaciones por el nivel mostrado antes del incidente y confirmando que atraviesa un buen momento de forma.

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La victoria fue para el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), quien se impuso con autoridad tras recorrer los 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau en un tiempo de 3:29.07. El alemán Max Kanter fue segundo y el belga Tim Merlier completó el podio de una jornada en la que varios especialistas al sprint quedaron retrasados por la caída.

“Llevaba muchos días esperando este día, tener un sprint en el Tour. Ha sido un lindo sprint, es increíble. Hay que subir el nivel y creer en ti mismo. El equipo confía en mí y realmente hemos hecho un gran trabajo. No hay día fácil en el Tour. Estoy deseando tener más oportunidades”, afirmó Kooij, de 24 años, quien disputa su primera edición de la carrera francesa.

En la clasificación general no hubo modificaciones. El noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) conservó el liderato con 28 segundos de ventaja sobre el estadounidense Sean Quinn (EF Education-EasyPost), mientras que el checo Mathias Vacek (Lidl-Trek) continúa tercero, a 3:50. Los principales favoritos, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, permanecen cuarto y quinto, respectivamente, a 7:53 del líder.

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Entre los colombianos, Sergio Higuita (Astana) continúa como el mejor ubicado, en la casilla 22, a 11.16; Egan Bernal (Ineos) aparece 26, a 12.08; Harold Tejada (Astana) es 28, a 12.31; Éiner Rubio (Movistar) ocupa el puesto 73, a 38.30; mientras que Fernando Gaviria figura 163 en la clasificación general, a 1:11.00.

La competencia afrontará este jueves el primer gran examen de montaña, con una etapa de 186,2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre. El recorrido incluirá los ascensos al Col d’Aspin y al mítico Col du Tourmalet, antes de la subida final hacia Gavarnie-Gèdre, donde los aspirantes al título comenzarán a medir realmente sus fuerzas en los Pirineos.