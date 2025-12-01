Robo a joyería en centro comercial desató tiroteo en localidad de Chapinero, en Bogotá; el hecho dejó un herido

Un asalto armado registrado este lunes 1 de diciembre en el centro comercial Colors 61, en la calle 61 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, dejó un herido y generó momentos de pánico entre comerciantes y visitantes. Conozca: ¡De película! Hurto a un conductor acabó en aparatoso choque con muerto y herido en Belén La Gloria, Medellín Según la Policía, cinco delincuentes ingresaron al establecimiento, irrumpieron en una joyería y rompieron las vitrinas con un objeto contundente para llevarse varias joyas avaluadas en cerca de 30 millones de pesos. Durante el hurto, intimidaron con arma de fuego al empleado del local.

En medio de la huida, los ladrones dispararon en varias ocasiones, y uno de los proyectiles impactó a un ciudadano que se encontraba en el centro comercial. La víctima recibió un tiro en una pantorrilla y fue trasladada a un centro médico, donde se recupera satisfactoriamente.

El teniente coronel Ricardo Chaves informó que el caso ya está en investigación y que se activó un plan de búsqueda en la zona.