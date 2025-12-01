Robo a joyería en centro comercial desató tiroteo en localidad de Chapinero, en Bogotá; el hecho dejó un herido

Un asalto armado registrado este lunes 1 de diciembre en el centro comercial Colors 61, en la calle 61 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, dejó un herido y generó momentos de pánico entre comerciantes y visitantes.
Según la Policía, cinco delincuentes ingresaron al establecimiento, irrumpieron en una joyería y rompieron las vitrinas con un objeto contundente para llevarse varias joyas avaluadas en cerca de 30 millones de pesos. Durante el hurto, intimidaron con arma de fuego al empleado del local.