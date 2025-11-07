¡De película! Hurto a un conductor acabó en aparatoso choque con muerto y herido en Belén La Gloria, Medellín

El hurto de una cadena de oro y un reloj de alta gama, una persecución y un choque que acabó con un volcamiento. En esto se resume la situación que se registró en el barrio Belén La Gloria, de Medellín, luego de que el conductor de una camioneta, al parecer, fuera víctima del intento del robo de sus objetos de valor por parte de dos motorizados, quienes lo intimidaron con arma de fuego cuando estaba esperando el semáforo.
Tras entregarles sus pertenencias, en medio de esta intimidación, la víctima de este ilícito comenzó con la persecución de los motorizados, a toda velocidad, arrollándolos y lanzándolos contra un semáforo. Esto provocó también que el vehículo, al impactar contra la estructura semafórica, terminara volcado. En este hecho, murió uno de los motociclistas y el otro quedó en estado crítico.
Ocurrió a las 9:36 de la noche de este jueves en la carrera 80 (avenida 80) con la calle 20, en este barrio de la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de la ciudad, aunque el hurto, según las denuncias, se había materializado en el cruce de la carrera 81 (avenida 80) con la calle 25, mientras el conductor de este vehículo estaba esperando el cambio del semáforo.