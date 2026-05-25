Sin renunciar a aspiración, Roy Barreras reconoce que no pasará a segunda vuelta y apoyará a Cepeda

A pocos días de las elecciones presidenciales en primera vuelta, el candidato Roy Barreras reconoció públicamente que no alcanzará a disputar un puesto en el balotaje y aseguró que el verdadero pulso electoral será entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Desde Bogotá, Barreras insistió en que el candidato de izquierda debe resolver las dudas de millones de colombianos que todavía no han definido su voto. En medio de una rueda de prensa, Barreras aseguró que el panorama electoral ya estaría prácticamente definido y sostuvo que la disputa final será entre dos modelos políticos opuestos: el del abogado De la Espriella, conocido como “El Tigre”, y el del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. “La segunda vuelta será entre Iván Cepeda y el candidato de la extrema derecha (Abelardo De La Espriella)”, afirmó el aspirante presidencial.

¿Tiene posibilidades?

Aunque admitió que no tiene capacidad de llegar al balotaje, Barreras explicó que continuará en la contienda presidencial y permanecerá en el tarjetón. Según dijo, lo hará tanto por razones legales como por convicción política frente al escenario electoral que enfrenta el país. El exembajador también advirtió que la elección presidencial podría definirse por una diferencia mínima de votos. “La segunda vuelta se decidirá por un margen supremamente estrecho”, señaló, al tiempo que insistió en que uno de los principales retos de la campaña de Iván Cepeda será convencer a los votantes indecisos que todavía no se identifican plenamente con ninguna candidatura. Dijo, además, que eventualmente votaría por quien representa al “progresismo”, pero señaló que igualmente la campaña de Cepeda es “cerrada”. Es por ello que lo invito al diálogo. También aseguró que si gana la “extrema derecha” es por la falta de esa apertura en la campaña de Cepeda.

Barreras sostuvo además que seguirá defendiendo las banderas políticas que representa y lanzó críticas contra la candidatura de Abelardo de la Espriella, a quien volvió a ubicar en el espectro de la “extrema derecha”. “Me mantengo cumpliendo con la ley, por la convicción de lo que representamos y porque creo que a la extrema derecha hay que derrotarla”, concluyó.

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