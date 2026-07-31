RTVC y revista Raya deberán retractarse de señalamiento contra La Silla Vacía por proyecto Júpiter: “se tergiversó la información”

Los medios RTVC y la revista Raya deberán retractarse de los señalamientos que hicieron contra La Silla Vacía de estar supuestamente vinculada a un proyecto de manipulación electoral denominado “Proyecto Júpiter”. El sistema de medios públicos y la revista creada en la administración de Gustavo Petro presentaron un informe en abril de 2026 donde acusaron al medio dirigido por Juanita León de formar parte de una operación coordinada y remunerada con el objetivo de deslegitimar al Gobierno Nacional y manipular el voto ciudadano. Los señalamientos fueron presentados en el programa Señal Investigativa y aludieron a que algunos contenidos de La Silla Vacía no eran investigaciones independientes, sino instrumentos de manipulación vinculados al Proyecto Júpiter. Lea también: Denuncian que RTVC oculta costos de transmisión radial del Mundial 2026

Los señalamientos contra La Silla Vacía

Los medios mencionados afirmaron que La Silla Vacía buscaba promover una narrativa de crisis para generar “miedo, indignación e incertidumbre” y que su curso ABC de la democracia era una herramienta de manipulación electoral financiada por ProBogotá para incidir en los empleados de las empresas. Respecto a esto y tras una acción de tutela radicada por Fundación La Silla Vacía y Juanita León, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá determinó que los medios Inravisión (RTVC) y la revista Raya están obligados a retractarse. Entérese: Detalles del informe de la CIDH en el que alerta por ataques del Gobierno hacia periodistas y el mal uso de RTVC A su vez, el tribunal determinó que los medios accionados tergiversaron la información para presentar a La Silla Vacía como un aliado o agencia digital del denominado “Proyecto Júpiter” y que la supuesta alianza para manipular las elecciones o deslegitimar al Gobierno Nacional no fue demostrada ni siquiera de manera indiciaria por los reportajes de “Señal Investigativa”. Asimismo, reconocieron que, aunque los medios realizaron una actividad de investigación, fallaron en la fase de contextualización y presentación, otorgando a las fuentes (como las diapositivas de Jaime Bermúdez) un significado que no tenían. En el fallo, la justicia enfatiza que el deber de contraste no se limita a formular preguntas, sino que exige incorporar las respuestas de forma fidedigna, algo que no ocurrió al omitir los segmentos donde las fuentes negaban el vínculo.

Ante ese escenario, los directores de RTVC y la revista Raya deberán elaborar una rectificación clara, expresa y comprensible que informe a la audiencia que no está acreditada ninguna alianza entre La Silla Vacía (o su directora Juanita León) y el Proyecto Júpiter, ni su vinculación como operador digital de dicha iniciativa. También deberán informar que los contratos con ProBogotá para la serie «¿Cómo llegamos aquí?» y el curso «ABC de la democracia» tenían objetos pedagógicos y periodísticos definidos, y no se demostró que fueran suscritos para incidir en candidaturas presidenciales o manipular el voto.

El fallo judicial desmiente la afirmación de que la directora del medio cambió de versión cuatro veces sobre la vinculación al proyecto y concluyó que sus intervenciones fueron consistentes en negar la pertenencia al proyecto, y que la Revista Raya distorsionó sus respuestas para sugerir una contradicción inexistente. Dicha rectificación deberá elaborarse en 48 horas y difundirse dentro de los 5 días siguientes a la notificación, además de transmitirse en el programa Señal Investigativa (o un espacio equivalente en Señal Colombia), en las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, y en las páginas web y redes sociales de ambos medios. El fallo con fecha del 30 de julio de 2026 ordenó incorporar una nota visible y permanente en los enlaces y repositorios digitales donde aún se encuentren alojados los reportajes originales del 19, 21 y 26 de abril de 2026. Siga leyendo: Petro se despedirá con otro “Concierto de la Esperanza” que costará $4.437 millones pese a plan de austeridad Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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