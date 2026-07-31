RTVC y revista Raya deberán retractarse de señalamiento contra La Silla Vacía por proyecto Júpiter: “se tergiversó la información”

Los medios RTVC y la revista Raya deberán retractarse de los señalamientos que hicieron contra La Silla Vacía de estar supuestamente vinculada a un proyecto de manipulación electoral denominado “Proyecto Júpiter”.
El sistema de medios públicos y la revista creada en la administración de Gustavo Petro presentaron un informe en abril de 2026 donde acusaron al medio dirigido por Juanita León de formar parte de una operación coordinada y remunerada con el objetivo de deslegitimar al Gobierno Nacional y manipular el voto ciudadano.
Los señalamientos fueron presentados en el programa Señal Investigativa y aludieron a que algunos contenidos de La Silla Vacía no eran investigaciones independientes, sino instrumentos de manipulación vinculados al Proyecto Júpiter.
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