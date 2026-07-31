Investigan el asesinato a tiros en Bucaramanga de alias El Rey de la Estafa, quien estaría detrás de millonarios robos por Facebook

Un trayecto final a bordo de una motocicleta negra sobre la carrera 22 con avenida Quebradaseca en Santander interrumpió abruptamente la trayectoria criminal de Nelson Steven Tarazona Rojas, uno de los delincuentes más buscados de la zona. Le puede interesar: Consejo de Estado anuló el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller, un año y medio después de su salida Y es que recientemente, el hombre al que las autoridades tenían identificado con los alias de Camilo, Edinson y El Rey de la Estafa —por su modalidad criminal— cayó mortalmente herido en el centro de Bucaramanga, tras ser víctima de un ataque sicarial.

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Sujetos armados que se movilizaban en otro vehículo interceptaron a Tarazona a la altura de la carrera 22 #20-50 y le dispararon en repetidas ocasiones a eso de las 8:00 p.m. de este jueves 30 de julio. A pesar de la gravedad de los impactos, la víctima intentó huir y avanzó varios metros hasta la intersección con la calle 28, donde perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la vía. Patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar, le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario de Santander. Sin embargo, minutos después de ingresar a cirugía, el personal médico confirmó su fallecimiento a causa de las heridas de bala. Una de las principales hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas. “La víctima fue capturada en septiembre de 2025 por el delito de estafa agravada, dentro de la operación ‘El Rey de la Estafa’. Se trata de una persona de 35 años que fue interceptada por dos hombres en motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones. Una de las hipótesis que manejamos es un posible ajuste de cuentas”, señaló el coronel Héctor Gracia, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Nelson Steven Tarazona Rojas fue atacado a tiros por sicarios en una zona del centro de Bucaramanga. FOTO: Colprensa

Tarazona Rojas era un personaje ampliamente conocido por los organismos de investigación en el área metropolitana. Reportaba un historial con múltiples anotaciones judiciales por delitos de estafa, tráfico de estupefacientes, acceso carnal, hurto, violencia intrafamiliar y maltrato animal. “Esta persona estaría vendiendo diferentes bienes por tiendas virtuales y estafando a otras personas. Incluso, dentro de la investigación se estableció que llegó a vender un mismo vehículo en múltiples oportunidades a diferentes víctimas”, concluyó el subcomandante. Su captura más reciente se había registrado el 28 de septiembre de 2025 durante un operativo de la Sijín en la transversal 93, frente a un centro comercial de Bucaramanga. La detención fue el resultado de meses de seguimiento que incluyeron análisis de cámaras de seguridad, verificación en bases de datos y entrevistas con víctimas.

Modus operandi en Facebook Marketplace: Líneas de investigación abiertas

Según la investigación, alias ‘Camilo’ utilizaba la plataforma Facebook Marketplace para publicar vehículos con precios atractivos y captar compradores o vendedores. Tras pactar encuentros en Bucaramanga, Floridablanca o Girón para concretar la negociación, se apoderaba del dinero o del vehículo y desaparecía sin dejar rastro. Frente a este entramado, el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero, precisó en su momento que a Tarazona se le atribuían al menos 13 casos de estafa, cuyas pérdidas superaban los 320 millones de pesos. Actualmente, las autoridades adelantan las pesquisas para identificar y ubicar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Nelson Steven Tarazona Rojas era conocido por vender y estafar a las personas con falsa venta de vehículos por Facebook. FOTO: Cortesía Vanguardia y redes sociales

Aunque de manera oficial no existe un pronunciamiento sobre los móviles, los investigadores evalúan si el ataque obedeció a un ajuste de cuentas ligado a su historial delictivo o a otros hechos recientes ocurridos en el área metropolitana. También le puede interesar: Rey Felipe VI, Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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