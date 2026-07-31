Investigan el asesinato a tiros en Bucaramanga de alias El Rey de la Estafa, quien estaría detrás de millonarios robos por Facebook

Un trayecto final a bordo de una motocicleta negra sobre la carrera 22 con avenida Quebradaseca en Santander interrumpió abruptamente la trayectoria criminal de Nelson Steven Tarazona Rojas, uno de los delincuentes más buscados de la zona.
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Y es que recientemente, el hombre al que las autoridades tenían identificado con los alias de Camilo, Edinson y El Rey de la Estafa —por su modalidad criminal— cayó mortalmente herido en el centro de Bucaramanga, tras ser víctima de un ataque sicarial.