$25.000 por parquear en la calle: la tarifa que cobra un “trapito rojo” por cuidar carros en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

Este tipo de cobros, muchas veces realizados de manera intimidante, se ha vuelto recurrente en Medellí n sin tener una solución ni haber medidas para contrarrestarlos, por parte de las autoridades locales.

“ 25 mil pesos por parquear donde me parqueo todos los días (...) A mí no me va a cobrar y a amenazar con dañar el carro . Le pasa algo al carro y lo responsabilizo. Voy a patinaje, no al estadio”, dice la denunciante en un video, mientras el cuidador le responde: “Estoy trabajando”.

Así se deduce de un video que se ha hecho viral en redes sociales y en el que uno de estos trabajadores informales al parecer le cobra 25 mil pesos a una mujer por estacionar en una de las celdas públicas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

De no creer. El costo de la vida ya está insostenible en Medellín, hasta para pagarles a los cuidadores informales de vehículos, conocidos como los “trapito rojo” .

Cristina Barrera, usuaria permanente de celdas en la Unidad Deportiva y otras zonas de la ciudad cono Ciudad del Río, cuenta que, incluso, entregan botas o recibos en los que ya establecen tarifas de 5 o 6 mil pesos.

”Me parece descarado que cobren por un espacio que es de todos, que es público. Estas personas nunca responderán si pasa algo, son completamente informales. Hace poco me paso en Ciudad del Río. Cuando me fui a ir una mujer me dijo que la tarifa era 6 mil pesos. Le di 3.000 y fue ofensiva conmigo, intimidante, exigiéndome que le diera lo que me cobraba”, comenta la mujer.

Como en el caso del Estadio, la respuesta del “trapito rojo” a Barrera fue: “Yo no recibo monedas”.

La regulación del espacio público para parqueo en Medellín se gestiona a través de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), zonas de carga y operativos de control vial. Estas medidas ordenan el uso de las vías y buscan evitar la congestión en las calles de la ciudad.

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Las tarifas de las ZER varían según el sector de la ciudad y el tipo de vehículo, cobrándose por hora o fracción, pero oscilan, para automóviles, entre 3.300 y 5.800 pesos la hora.

Los recursos recaudados por las Zonas de Estacionamiento Regulado de Medellín se reinvierten, principalmente, en proyectos de movilidad, control del tránsito y optimización del espacio público.

Si bien algunos ciudadanos como Barrera prefieren pagar los denominados parquímetros o ZER, estos no funcionan los domingos ni a determinadas horas, por lo que los informales se “adueñan” del espacio.

“Ahí es cuando llegan a cobrar, con tonos intimidantes, casi que a la fuerza por el espacio público. La gente termina pagándoles por miedo a que, como represalia, dañen los carros”, concluye Barrera.

Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín no se pronuncia frente a la denuncia de la mujer sobre el cobro de 25.000 pesos por parquear en el espacio público de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Tampoco lo ha hecho frente a otros casos similares.

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