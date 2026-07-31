Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

$25.000 por parquear en la calle: la tarifa que cobra un “trapito rojo” por cuidar carros en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

Hay indignación en la ciudad por la denuncia de una mujer sobre un cuidador de carros informal que le cobra una alta suma de dinero por estacionar en una zona pública. La Alcaldía aún no se pronuncia.

  • Esta práctica empezó como un rebusque de pago voluntario, pero hoy existen bandas que, con “recibos”, exigen montos muy elevados.Foto: Edwin Bustamante Restrepo
    Esta práctica empezó como un rebusque de pago voluntario, pero hoy existen bandas que, con “recibos”, exigen montos muy elevados.Foto: Edwin Bustamante Restrepo
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

De no creer. El costo de la vida ya está insostenible en Medellín, hasta para pagarles a los cuidadores informales de vehículos, conocidos como los “trapito rojo”.

Así se deduce de un video que se ha hecho viral en redes sociales y en el que uno de estos trabajadores informales al parecer le cobra 25 mil pesos a una mujer por estacionar en una de las celdas públicas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

25 mil pesos por parquear donde me parqueo todos los días (...) A mí no me va a cobrar y a amenazar con dañar el carro. Le pasa algo al carro y lo responsabilizo. Voy a patinaje, no al estadio”, dice la denunciante en un video, mientras el cuidador le responde: “Estoy trabajando”.

Este tipo de cobros, muchas veces realizados de manera intimidante, se ha vuelto recurrente en Medellín sin tener una solución ni haber medidas para contrarrestarlos, por parte de las autoridades locales.

Cristina Barrera, usuaria permanente de celdas en la Unidad Deportiva y otras zonas de la ciudad cono Ciudad del Río, cuenta que, incluso, entregan botas o recibos en los que ya establecen tarifas de 5 o 6 mil pesos.

”Me parece descarado que cobren por un espacio que es de todos, que es público. Estas personas nunca responderán si pasa algo, son completamente informales. Hace poco me paso en Ciudad del Río. Cuando me fui a ir una mujer me dijo que la tarifa era 6 mil pesos. Le di 3.000 y fue ofensiva conmigo, intimidante, exigiéndome que le diera lo que me cobraba”, comenta la mujer.

Como en el caso del Estadio, la respuesta del “trapito rojo” a Barrera fue: “Yo no recibo monedas”.

La regulación del espacio público para parqueo en Medellín se gestiona a través de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), zonas de carga y operativos de control vial. Estas medidas ordenan el uso de las vías y buscan evitar la congestión en las calles de la ciudad.

Lea más: Medellín lanza campaña contra el mal parqueo: este año van 19.600 ‘partes’

Las tarifas de las ZER varían según el sector de la ciudad y el tipo de vehículo, cobrándose por hora o fracción, pero oscilan, para automóviles, entre 3.300 y 5.800 pesos la hora.

Los recursos recaudados por las Zonas de Estacionamiento Regulado de Medellín se reinvierten, principalmente, en proyectos de movilidad, control del tránsito y optimización del espacio público.

Si bien algunos ciudadanos como Barrera prefieren pagar los denominados parquímetros o ZER, estos no funcionan los domingos ni a determinadas horas, por lo que los informales se “adueñan” del espacio.

“Ahí es cuando llegan a cobrar, con tonos intimidantes, casi que a la fuerza por el espacio público. La gente termina pagándoles por miedo a que, como represalia, dañen los carros”, concluye Barrera.

Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín no se pronuncia frente a la denuncia de la mujer sobre el cobro de 25.000 pesos por parquear en el espacio público de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Tampoco lo ha hecho frente a otros casos similares.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es la problemática central que denuncia la noticia?
El cobro excesivo e informal por parte de cuidadores de vehículos (“trapitos rojos”) en espacios públicos de Medellín. Estos cobros suelen hacerse mediante tarifas arbitrarias y conductas intimidantes hacia los conductores, con la amenaza implícita de que sus vehículos sufran daños si no pagan.
¿Cómo funciona legalmente el parqueo en vía pública y qué diferencia hay con los “trapitos rojos”?
La ciudad cuenta con las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), un sistema legal con tarifas fijas por hora (entre $3.300 y $5.800 para carros) cuyo dinero se reinvierte en movilidad. Sin embargo, como las ZER no operan los domingos ni en ciertos horarios, los cuidadores informales aprovechan esos momentos para adueñarse del espacio público y cobrar tarifas impuestas sin ningún control ni responsabilidad sobre los vehículos.
¿Qué caso reciente hizo viral esta situación y cuál ha sido la respuesta de las autoridades?
Un video viral en el que un cuidador le exigía $25.000 pesos a una mujer por estacionar en una celda pública de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Hasta el momento de la publicación, la Alcaldía de Medellín no se ha pronunciado ni ha tomado medidas concretas frente a este caso o situaciones similares.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos