$25.000 por parquear en la calle: la tarifa que cobra un “trapito rojo” por cuidar carros en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

De no creer. El costo de la vida ya está insostenible en Medellín, hasta para pagarles a los cuidadores informales de vehículos, conocidos como los “trapito rojo”.
Así se deduce de un video que se ha hecho viral en redes sociales y en el que uno de estos trabajadores informales al parecer le cobra 25 mil pesos a una mujer por estacionar en una de las celdas públicas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
“25 mil pesos por parquear donde me parqueo todos los días (...) A mí no me va a cobrar y a amenazar con dañar el carro. Le pasa algo al carro y lo responsabilizo. Voy a patinaje, no al estadio”, dice la denunciante en un video, mientras el cuidador le responde: “Estoy trabajando”.
Este tipo de cobros, muchas veces realizados de manera intimidante, se ha vuelto recurrente en Medellín sin tener una solución ni haber medidas para contrarrestarlos, por parte de las autoridades locales.