Exclusivo | Se “esfumaron” en la SAE 35.129 registros de animales incautados en el gobierno Petro

EL COLOMBIANO revela cómo la entidad, desde el gobierno Petro, enfrenta problemas de control sobre sus bienes. El sistema digital registra un inventario nacional de 35.711 semovientes, pero admitieron formalmente que bajo contrato de administración física solo se encuentran 582 animales. Primera entrega.