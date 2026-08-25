Exclusivo | Se “esfumaron” en la SAE 35.129 registros de animales incautados en el gobierno Petro

El 30 de diciembre de 2024, la Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.), bajo la firma de la entonces presidenta Amelia Pérez Parra (cercana a Petro), suscribió el Contrato No. 205-2024 con la sociedad Agroindustria Renacer S.A.S. El acuerdo tenía como objeto la entrega material, custodia, administración, plan sanitario y comercialización de los semovientes (bovinos, equinos, avestruces y otros animales exóticos) incautados a las grandes mafias y bajo procesos de extinción de dominio del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). Lo que salga de esa comercialización de animales bajo embargo por procesos de extinción de dominio, se divide entre la Fiscalía, la Rama Judicial, la Policía y el...