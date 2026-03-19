x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Se conoce nuevo parte de salud de Germán Vargas Lleras: “Estamos muy complacidos”

Cambio Radical retomó discusiones sobre apoyos presidenciales mientras confirmó que Germán Vargas Lleras se encuentra en recuperación tras su tratamiento por un tumor cerebral.

  • Aunque su estado generó preocupación reciente, el entorno del ex vicepresidente asegura que está estable y continúa con su proceso médico, tras meses alejado de la vida pública. FOTO: COLPRENSA
    Aunque su estado generó preocupación reciente, el entorno del ex vicepresidente asegura que está estable y continúa con su proceso médico, tras meses alejado de la vida pública. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Al término de la reunión de bancada que celebró Cambio Radical en la noche de este miércoles en Bogotá –en la que, entre otras, arrancó la discusión sobre a quién apoyar de cara a la primera vuelta presidencial–, nuevamente se volvió a tratar un tema de primer orden para la colectividad: la salud del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.

El dirigente, quien ha sido sometido a tratamientos para hacer frente a un tumor cerebral, “se encuentra en recuperación”, afirmó el senador Carlos Fernando Motoa, uno de los congresistas más cercanos al exfuncionario.

Motoa destacó que la información fue corroborada por el propio hermano de Vargas Lleras, Enrique Vargas, quien celebró el nuevo parte de salud.

“Nuestro líder, Germán Vargas, se encuentra en recuperación. Ese es un tema que el país y los medios de comunicación han venido preguntando. Esa información fue transmitida por el propio hermano de Germán, Enrique Vargas, y todos estamos muy complacidos con esa noticia: tener a Germán Vargas en recuperación de su estado de salud”, celebró.

Lea también: ¿Qué pasa con la salud de Germán Vargas Lleras? Uribe, Roy y otras figuras le desean pronta recuperación

La semana pasada, un mensaje publicado en redes sociales por el expresidente Álvaro Uribe Vélez generó una fuerte ola de reacciones y preocupación sobre el estado de salud de Vargas Lleras.

El líder natural del Centro Democrático escribió en su cuenta de X: “Mis mayores deseos por la salud del dr Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”.

Tras el pronunciamiento del expresidente Uribe Vélez, otras personalidades se sumaron a los deseos de pronta recuperación.

Entre ellos, el excanciller y candidato a la presidencia, Luis Gilberto Murillo. “Mis mejores deseos por la pronta y satisfactoria recuperación del Dr. Germán Vargas Lleras. Más allá de cualquier diferencia política, prevalecen siempre el respeto y la solidaridad. Reconozco su vida dedicada al servicio público y espero que pronto recupere su salud”, posteó en su cuenta de X.

A pesar del revuelo causado por los mensajes de apoyo, desde el equipo de prensa de Cambio Radical y fuentes cercanas al exvicepresidente se ha intentado dar un parte de tranquilidad, asegurando que Vargas Lleras se encuentra estable y continúa con sus tratamientos médicos de rutina.

Vargas Lleras ha estado alejado de las primeras planas políticas durante varios meses, tiempo en el cual se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas e incluso viajó a Estados Unidos para recibir atención especializada.

Su reaparición más reciente fue el pasado 3 de marzo a través de un video en el que invitaba a votar por las listas de su partido en las elecciones legislativas del 8 de marzo, lo que había alimentado expectativas sobre su papel en la actual campaña presidencial.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida