Se conoce nuevo parte de salud de Germán Vargas Lleras: “Estamos muy complacidos”

Al término de la reunión de bancada que celebró Cambio Radical en la noche de este miércoles en Bogotá –en la que, entre otras, arrancó la discusión sobre a quién apoyar de cara a la primera vuelta presidencial–, nuevamente se volvió a tratar un tema de primer orden para la colectividad: la salud del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.

El dirigente, quien ha sido sometido a tratamientos para hacer frente a un tumor cerebral, “se encuentra en recuperación”, afirmó el senador Carlos Fernando Motoa, uno de los congresistas más cercanos al exfuncionario.

Motoa destacó que la información fue corroborada por el propio hermano de Vargas Lleras, Enrique Vargas, quien celebró el nuevo parte de salud.

“Nuestro líder, Germán Vargas, se encuentra en recuperación. Ese es un tema que el país y los medios de comunicación han venido preguntando. Esa información fue transmitida por el propio hermano de Germán, Enrique Vargas, y todos estamos muy complacidos con esa noticia: tener a Germán Vargas en recuperación de su estado de salud”, celebró.

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