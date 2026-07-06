Academia de Medicina le entregó propuesta a Gobierno entrante de De la Espriella para arreglar la salud

La Academia Nacional de Medicina (ANM) le presentó al equipo de salud del presidente electo, Abelardo de la Espriella, una propuesta de reforma estructural al sistema de salud colombiano. La idea para recomponer un sector en crisis tiene el propósito de garantizar su sostenibilidad financiera, fortalecer la atención a los pacientes y evitar el colapso de la red hospitalaria.
El documento, elaborado durante ocho meses de trabajo conjunto con representantes de aseguradoras, prestadores de servicios, asociaciones de pacientes, economistas, farmacéuticas, académicos y autoridades territoriales, reúne recomendaciones orientadas a corregir las principales fallas del sistema sin desconocer los avances alcanzados en las últimas décadas.
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Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Gabriel Carrasquilla, afirmó que la transformación del sistema debe responder a una visión de largo plazo y no a los cambios de cada administración. “No debe haber un sistema de salud de gobierno, sino de Estado, y eso implica tener un plan de beneficios que el país pueda financiar en una proyección de al menos 30 años”, señaló.
Como medida inmediata, la Academia propone un plan de choque financiero que permita inyectar recursos para atender las necesidades más urgentes del sector, garantizar la prestación de los servicios a los pacientes de mayor riesgo y evitar el deterioro de la red hospitalaria mientras se implementan las reformas estructurales.