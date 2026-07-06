Academia de Medicina le entregó propuesta a Gobierno entrante de De la Espriella para arreglar la salud

La Academia Nacional de Medicina (ANM) le presentó al equipo de salud del presidente electo, Abelardo de la Espriella, una propuesta de reforma estructural al sistema de salud colombiano. La idea para recomponer un sector en crisis tiene el propósito de garantizar su sostenibilidad financiera, fortalecer la atención a los pacientes y evitar el colapso de la red hospitalaria. El documento, elaborado durante ocho meses de trabajo conjunto con representantes de aseguradoras, prestadores de servicios, asociaciones de pacientes, economistas, farmacéuticas, académicos y autoridades territoriales, reúne recomendaciones orientadas a corregir las principales fallas del sistema sin desconocer los avances alcanzados en las últimas décadas. Le puede interesar: EPS tuvieron deudas por $41,5 billones en el primer trimestre de 2026, advierte Así Vamos en Salud. Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Gabriel Carrasquilla, afirmó que la transformación del sistema debe responder a una visión de largo plazo y no a los cambios de cada administración. “No debe haber un sistema de salud de gobierno, sino de Estado, y eso implica tener un plan de beneficios que el país pueda financiar en una proyección de al menos 30 años”, señaló. Como medida inmediata, la Academia propone un plan de choque financiero que permita inyectar recursos para atender las necesidades más urgentes del sector, garantizar la prestación de los servicios a los pacientes de mayor riesgo y evitar el deterioro de la red hospitalaria mientras se implementan las reformas estructurales.

Uno de los principales planteamientos consiste en convertir al Estado en el asegurador único del sistema mediante un fondo estatal que administre los recursos públicos destinados a la salud. En este modelo, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) dejarían de manejar los recursos financieros y asumirían el papel de gestoras del riesgo en salud y de la operación del sistema, recibiendo remuneración de acuerdo con los resultados obtenidos. La propuesta también contempla unificar los actuales regímenes contributivo y subsidiado para ofrecer un mismo plan de beneficios a toda la población, con el objetivo de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios. Vale recordar que en campaña el presidente electo De la Espriella prometió que implementaría un plan de choque que inyecte $10 billones al sistema para estabilizar deudas, asignación de citas y entrega de medicamentos. En materia de gobernanza, la Academia plantea fortalecer la capacidad técnica del Ministerio de Salud y de entidades como el Instituto Nacional de Salud, el Invima, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud. Asimismo, recomienda robustecer los sistemas de información y establecer mayores mecanismos de control para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Respecto a la prestación de los servicios, el documento propone consolidar redes integradas de atención conformadas por instituciones públicas, privadas y mixtas, garantizando la continuidad del paciente entre los diferentes niveles de complejidad. También plantea eliminar la integración vertical entre aseguradores y prestadores, además de fortalecer la atención primaria, la hospitalización domiciliaria y los modelos diferenciales para zonas rurales y urbanas.

Otro de los ejes de la propuesta se centra en el talento humano. La Academia advierte sobre el déficit de médicos familiares, enfermeras y profesionales de salud mental, así como sobre la persistencia de condiciones laborales precarias para buena parte del personal sanitario. En ese sentido, propone impulsar una formación acorde con las necesidades demográficas del país y promover mecanismos de contratación más estables. En el componente tecnológico, la institución recomienda desarrollar una política nacional que impulse el uso de herramientas como inteligencia artificial generativa, telemedicina, telesalud, blockchain y genómica, además de evaluar el desempeño del sistema con base en resultados en salud y no únicamente mediante indicadores financieros o administrativos.