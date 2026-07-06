Tilly Norwood, la nueva Scarlett Johansson, es una actriz hecha por la IA

Tilly Norwood es uno de los proyectos de Eline van der Velden. Fotos Cortesía Redes sociales. La actriz virtual Tilly Norwood, cuya aparición causó revuelo en Hollywood a finales del año pasado, será la “protagonista” de un largometraje, anunciado el lunes el estudio Particle6, responsable de esta película que será producida en parte con inteligencia artificial. Siga leyendo: Esta es la historia detrás de los trajes de la Selección Colombia en el Mundial 2026 La película se titula “Misaligned”, en referencia al concepto de alineación de la IA, que consiste en enseñar a las máquinas para que se ajusten a los valores y objetivos humanos. Al ser consultada por la AFP, un portavoz de Particle6 indicó que aún era demasiado pronto para hablar de la distribución de la película, ya sea en salas o en streaming, o de una fecha de estreno. El estudio indicó que en el proyecto trabajarán profesionales de la industria tradicional del cine y la televisión, como guionistas, técnicos y actores reales. “La IA puede ser el soporte de una ficción de calidad, pero solo si integra de forma sustancial los conocimientos, las competencias y el criterio humanos”, explicó el lunes la directora de esta empresa británica, Eline van der Velden, creadora de Tilly Norwood, citada en un comunicado. “Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Nathalie Portman”, declaró entonces su creadora. Estas palabras crearon conmoción en Hollywood, que antes había denunciado el uso de imágenes de actores reales para generar los modelos de IA. Lea aquí: Si le gusta la carrera espacial esta serie es para usted: For all mankind, por Apple TV La polémica llevó a Van der Velden a asegurar que su creación “no era un sustituto de un ser humano”. “Nuestra ambición con Tilly Norwood siempre ha sido mostrar a la industria creativa lo que era posible con la IA en un momento dado”, afirmó el lunes la directora de Particle6. Los estudios de la industria de Hollywood llegaron a un acuerdo con el sindicato de actores SAG-AFTRA sobre el uso de la IA en las producciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.