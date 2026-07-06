Tilly Norwood, la nueva Scarlett Johansson, es una actriz hecha por la IA

Tilly Norwood es uno de los proyectos de Eline van der Velden. Fotos Cortesía Redes sociales.

La actriz virtual Tilly Norwood, cuya aparición causó revuelo en Hollywood a finales del año pasado, será la “protagonista” de un largometraje, anunciado el lunes el estudio Particle6, responsable de esta película que será producida en parte con inteligencia artificial.

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La película se titula “Misaligned”, en referencia al concepto de alineación de la IA, que consiste en enseñar a las máquinas para que se ajusten a los valores y objetivos humanos.

Al ser consultada por la AFP, un portavoz de Particle6 indicó que aún era demasiado pronto para hablar de la distribución de la película, ya sea en salas o en streaming, o de una fecha de estreno.