¿Centrales nucleares en Colombia? Los cambios que traerá la Ley Nuclear aprobada en el Congreso

Colombia dio un paso histórico en materia científica y regulatoria con la aprobación de la primera Ley Nuclear del país, denominada “Átomos para la Vida”, que crea un marco institucional para el uso pacífico de las tecnologías nucleares y establece la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN) como autoridad técnica encargada de regular, supervisar y controlar las actividades relacionadas con materiales radiactivos.
En contexto: Congreso aprueba la Ley Nuclear: Colombia tendrá agencia reguladora y un sector que ya genera 45.000 empleos
Con esta legislación, el país busca fortalecer un sector que actualmente genera cerca de 45.000 empleos, aporta el 0,25 % del Producto Interno Bruto (PIB) —equivalente a $3,6 billones anuales— y que, según las proyecciones del sector, podría duplicar su impacto económico en los próximos cinco años.
La apuesta también pretende consolidar el papel de las tecnologías nucleares en áreas estratégicas como la medicina, la industria y la investigación ambiental, posicionándolas como un motor de competitividad regional y sentando las bases para una eventual incorporación de la energía nuclear a la matriz energética del país.