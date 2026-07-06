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Video | Gol de Mikel Merino metió a España en cuartos de final del Mundial; Portugal, eliminada

Cobrando a riesgo, en una falta, los españoles se avivaron y marcan a los 90+1’ y se van adelante en el duelo para el paso a los cuartos de final.

  • España venció a Portugal, con gol de Mikel Merino en los últimos minutos del juego y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
    España venció a Portugal, con gol de Mikel Merino en los últimos minutos del juego y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
  • Eliminación para Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años estaría jugando la última cita mundial, su sexta Copa del Mundo. FOTO GETTY
    Eliminación para Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años estaría jugando la última cita mundial, su sexta Copa del Mundo. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Cuando se pensaba que el duelo entre España y Portugal sería el primero de los octavos de final que se iría a tiempo extra, Mikel Merino aprovechó una acción de desconcentración de los lusos para marcar a los 90+1’ del juego.

España se avivó y cobró una falta, a riesgo, y mientras los defensores portugueses respondieron, llegó el gol de Merino que le da el paso a España a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica.

Corría el primer minuto del tiempo de reposición y Merino aprovechó el pase para en solitario cruzar la pelota y enviar al fondo del arco, para darle la clasificación a España, que tuvo que luchar y esperar más de lo debido para celebrar.

Ese gol le permite a España avanzar a cuartos de final del Mundial de Norteamérica y es la despedida de Cristiano Ronaldo, quien se une a Neymar como las leyendas eliminadas de la recta final de la Copa del Mundo.

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Aunque tuvo dos opciones en las últimas acciones del juego, Portugal no pudo marcar y de esta manera le dijo adiós al torneo; mientras que ahora, España, espera por el ganador entre Estados Unidos y Bélgica para conocer el rival de cuartos de final.

El triste adiós de Cristiano Ronaldo

Eliminación para Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años estaría jugando la última cita mundial, su sexta Copa del Mundo. FOTO GETTY
Eliminación para Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años estaría jugando la última cita mundial, su sexta Copa del Mundo. FOTO GETTY

De esta manera, Cristiano Ronaldo se despide del Mundial, sin poder avanzar a cuartos de final en su sexta participación en la Copa del Mundo, en lo que muchos dan por descontado que es su adiós definitivo de la máxima cita del fútbol internacional.

El gol de Mikel Merino dejó sin opción a Portugal, que se despide de la cita de Norteamérica con dos victorias, un empate y una derrota.

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