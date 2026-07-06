Video | Gol de Mikel Merino metió a España en cuartos de final del Mundial; Portugal, eliminada

Cuando se pensaba que el duelo entre España y Portugal sería el primero de los octavos de final que se iría a tiempo extra, Mikel Merino aprovechó una acción de desconcentración de los lusos para marcar a los 90+1’ del juego.

España se avivó y cobró una falta, a riesgo, y mientras los defensores portugueses respondieron, llegó el gol de Merino que le da el paso a España a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica.

Corría el primer minuto del tiempo de reposición y Merino aprovechó el pase para en solitario cruzar la pelota y enviar al fondo del arco, para darle la clasificación a España, que tuvo que luchar y esperar más de lo debido para celebrar.