Con acusaciones y yerros, Minsalud responde informe de medicamentos de la Defensoría

Con sus acostumbrados ataques al sistema de salud que Colombia lleva construyendo 32 años, el Ministerio de Salud respondió este lunes al informe sobre acceso a medicamentos que presentó la Defensoría del Pueblo el pasado 5 de noviembre. Este documento habló del incremento en las tutelas de salud, las quejas ante la superintendencia del ramo y el incremento en el gasto del bolsillo para acceder a fármacos.
Como respuesta, el ministerio señaló que el sistema “enfrenta una crisis estructural heredada del modelo de aseguramiento instaurado (...) con la Ley 100 de 1993”, que, según consignaron, “convirtió la salud en un negocio y no en un derecho fundamental”.