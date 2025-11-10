Capturados en Medellín por estafar abuelas por WhatsApp: se hacían pasar por familiares que necesitaban ayuda

Las denuncias de dos adultas mayores, que fueron víctimas de exigencias económicas ilegales por más de $160 millones, pusieron al descubierto el actuar de una red delincuencial que estaría dedicada a extorsionar mujeres en Sincelejo (Sucre) y otras ciudades del país.
El material probatorio y evidencia física permitieron judicializar a cuatro presuntos integrantes de esta red identificados como Brayan Montoya Macías, Laura Rosa Correa Guzmán, Yeison Duván Pamplona Herrera y Brayan Andrés Camacho Hernández.
Estas personas fueron capturadas en Medellín (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander).
La investigación judicial estableció que las víctimas eran perfiladas previamente a través de sus redes sociales y luego eran contactadas, haciéndose pasar por familiares y amigos que requerían una ayuda.
Después de ganarse la confianza de las mujeres, las persuadían para que les entregaran sus datos y con esta información se hacían pasar como integrantes de la fuerza pública para que transfirieran el dinero a diferentes cuentas.