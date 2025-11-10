“Pese a los esfuerzos, falleció”: detalles de la muerte de niña colombiana de 3 años tras naufragio migrante en Panamá

El mar Caribe panameño se convirtió en el escenario de una reciente tragedia. Una embarcación que transportaba migrantes de forma irregular naufragó cerca de la costa de Miramar, en Santa Isabel, provincia de Colón.
El saldo del accidente fue la muerte de una niña colombiana de tan solo tres años y el rescate de otras 20 personas en medio de las aguas caribeñas. Pese a los intentos de salvar la vida de la menor, ella no logró sobrevivir.
El Gobierno de Panamá confirmó su fallecimiento en un comunicado oficial, indicando que, “pese a los esfuerzos realizados mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la niña falleció”. Las autoridades lamentaron “profundamente la pérdida de esta vida humana”.