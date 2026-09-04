Adres explicará cómo acceder a indemnización por incapacidad permanente, muerte o gastos funerarios por terremoto

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) informó que las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto podrían recibir un reconocimiento de hasta 750 salarios diarios mínimos legales vigentes. Así las cosas, con el valor de $58.300 por salario mínimo diario, ese monto alcanzaría $43’725.000, según las condiciones de cada caso.
Para ello, la entidad contempla dos mecanismos de atención. El primero corresponde a las indemnizaciones y los gastos relacionados con los servicios funerarios de quienes perdieron la vida, además de los pagos destinados a personas que hayan quedado con una incapacidad permanente. Para acceder a esos recursos es necesaria una certificación emitida previamente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la zona donde ocurrió el desastre.
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El segundo mecanismo está relacionado directamente con la atención médica. En este caso, la Adres (entidad que maneja la plata del sistema de salud) reconoce los servicios de salud proporcionados a las personas afectadas, entre los que están la atención de urgencias, procedimientos quirúrgicos, hospitalización, rehabilitación y transporte hacia centros asistenciales.