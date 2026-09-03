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Sismo de magnitud 4,3 sacudió Chocó durante la madrugada de este jueves

Tuvo como epicentro Istmina, y ocurrió a las 12:17 a. m. de este jueves 3 de septiembre. Horas después se registraron otros dos movimientos en el mismo municipio; estas fueron sus magnitudes.

  • Chocó vuelve a registrar actividad sísmica: tres movimientos se reportaron en la madrugada. Foto: Servicio Geológico Colombiano
    Chocó vuelve a registrar actividad sísmica: tres movimientos se reportaron en la madrugada. Foto: Servicio Geológico Colombiano
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La madrugada de este jueves 3 de septiembre volvió a tener actividad sísmica en Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un movimiento de magnitud 4,3 a las 12:17 a. m., con epicentro en Istmina y una profundidad de 43 kilómetros.

El evento es el más fuerte de los registrados durante las primeras horas del día en esta zona. En su boletín actualizado, el SGC ubicó el movimiento en Istmina y habilitó la plataforma Sismo Sentido para que las personas que lo percibieron puedan reportar su experiencia.

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Posteriormente, a las 2:56 a. m., el SGC registró un sismo de magnitud 2,3 en Guaca, Santander, con una profundidad de 157 kilómetros. Luego, la actividad regresó a Istmina a las 3:14 a. m. con magnitud de 2,9, a 52 kilómetros de profundidad, y a las 3:54 a. m. otro de 2,7, con una profundidad de 44 kilómetros.

Entre el sismo de 4,3 registrado a las 12:17 a. m. y el movimiento de 2,9 en Istmina transcurrieron 2 horas y 57 minutos. El siguiente ocurrió apenas 40 minutos después, nuevamente en Istmina. Estos dos últimos movimientos tuvieron magnitudes inferiores al primero y se registraron a profundidades de 52 y 44 kilómetros, respectivamente.

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De más reciente a más antiguo, estos son los sismos reportados este 3 de septiembre:

• 6:39 a. m. — Jiangyou, China: magnitud 5,4, superficial.

• 3:54 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 2,7, profundidad de 44 km.

• 3:14 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 2,9, profundidad de 52 km.

• 2:56 a. m. — Guaca, Santander: magnitud 2,3, profundidad de 157 km.

• 12:17 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 4,3, profundidad de 43 km.

La actividad sísmica en Chocó se produce semanas después del terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, evento que provocó una emergencia de gran magnitud en el occidente del país.

Con corte al 2 de septiembre de 2026, a las 6:30 a. m., la UNGRD reportó que 16 departamentos y 497 municipios han resultado afectados, con 293.743 familias y 466.606 personas damnificadas. El balance preliminar registra 331 personas fallecidas, 4.519 heridas, 136 desaparecidas y 364 rescatadas.

En cuanto a vivienda, 201.005 presentan averías y 36.336 fueron destruidas, mientras que 5.889 edificios están averiados y 709 colapsaron. La emergencia también dejó afectaciones en 400 centros de salud, 4.287 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías, cinco aeropuertos, 140 acueductos, 91 puentes vehiculares y 13 peatonales. Además, 3.023 animales resultaron afectados y 2.976 fueron rescatados.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles fueron las características y la magnitud del temblor principal en Istmina, Chocó?
El sismo principal ocurrió a las 12:17 a. m. con una magnitud de 4,3 y una profundidad de 43 kilómetros, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, siendo perceptible por la comunidad a través de la plataforma Sismo Sentido.
¿Qué otros sismos se registraron en Colombia durante la madrugada del 3 de septiembre?
Además del movimiento en Istmina, el SGC reportó réplicas menores en el mismo municipio chocoano (de magnitudes 2,9 y 2,7) y un sismo de magnitud 2,3 con epicentro en Guaca, Santander, a una profundidad de 157 kilómetros.
¿Dónde pueden reportar los ciudadanos los efectos o la percepción de un temblor en Colombia?
El Servicio Geológico Colombiano habilita permanentemente la plataforma digital Sismo Sentido, un canal oficial donde los habitantes pueden registrar sus experiencias y nivel de percepción tras cualquier movimiento telúrico en el territorio nacional.
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