Sismo de magnitud 4,3 sacudió Chocó durante la madrugada de este jueves

La madrugada de este jueves 3 de septiembre volvió a tener actividad sísmica en Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un movimiento de magnitud 4,3 a las 12:17 a. m., con epicentro en Istmina y una profundidad de 43 kilómetros.
El evento es el más fuerte de los registrados durante las primeras horas del día en esta zona. En su boletín actualizado, el SGC ubicó el movimiento en Istmina y habilitó la plataforma Sismo Sentido para que las personas que lo percibieron puedan reportar su experiencia.
Entérese: Rigoberto Urán llegó a Cali con casi 200 toneladas de ayuda y confirmó la fecha del ‘Giro de Rigo’