Este es la cadena epidemiológica de los 4 casos de sarampión confirmados en Colombia

Las alarmas están prendidas. La vigilancia epidemiológica frente al sarampión ha retomado protagonismo en Colombia luego de que se confirmaran nuevos casos importados de esta enfermedad, en un contexto marcado por la movilidad internacional. Por eso, las autoridades sanitarias están prestando atención y vigilancia en estos eventos, considerando que se trata de una patología prevenible y altamente contagiosa. Le puede interesar: ¿Qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y qué se hace en el país para prevenir un brote? Vale recordar que el pasado 15 de marzo el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó cuatro casos importados de sarampión. Según la entidad, todos los pacientes tienen antecedente de viajar a México durante el periodo de incubación de la enfermedad. Los casos fueron detectados en Bogotá y Bucaramanga.

La caracterización de los pacientes arrojó que tres de los cuatro casos corresponden a hombres y que todos se concentran en población adulta joven. Dos de ellos tienen entre 20 y 29 años, mientras que los otros dos se ubican en el rango de 30 a 39 años, lo que evidencia un patrón asociado a personas con mayor movilidad internacional. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, ninguno de los casos ha presentado complicaciones graves, hospitalizaciones o fallecimientos. Asimismo, no se han identificado cadenas de contagio, lo que sugiere que no existe transmisión secundaria asociada a estos episodios.

La directora del INS, Diana Pava, explicó que los cuatro casos corresponden a contagios importados confirmados por laboratorio. Además, aclaró que uno de los reportados recientemente en Bogotá se encontraban en estudio desde etapas iniciales del seguimiento epidemiológico. A raíz de esta situación, esa entidad actualizó sus recomendaciones de vacunación, especialmente dirigidas a viajeros, trabajadores del sector salud, contactos de casos sospechosos y personas vinculadas a actividades como turismo y transporte. Se insiste en la necesidad de verificar el estado de inmunización antes de cualquier desplazamiento internacional. En el caso de los niños, las orientaciones incluyen la aplicación de una dosis temprana —conocida como “dosis cero”— para menores de entre 6 y 11 meses que viajen a zonas con presencia del virus. Posteriormente, deberán completar su esquema regular con dos dosis adicionales en los tiempos establecidos.