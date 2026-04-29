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Incendio consumió otra fábrica en Itagüí apenas una hora después de apagarse el de Coltejer, ¿qué pasó?

Un centenar de bomberos atendieron esta segunda emergencia, que fue controlada hacia las 11:30 de la noche del martes. Esto es lo que se sabe.

  • El incendio se desató en una fábrica de juegos infantiles ubicada en la zona céntrica de Itagüí. FOTOS: Cortesía Denuncias Antioquia
    El incendio se desató en una fábrica de juegos infantiles ubicada en la zona céntrica de Itagüí. FOTOS: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
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hace 3 horas
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Luego de más de dos horas de combatir las llamas, más de cien bomberos controlaron durante la noche de este martes un nuevo incendio de grandes proporciones que se desató en Itagüí, esta vez en una instalación industrial ubicada en la zona central.

Según informó la Alcaldía de ese municipio, hacia las 11:30 de la noche los socorristas ya habían controlado la situación y avanzaban en labores de remoción de escombros y refrigeración, con miras a evitar una reactivación.

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Este nuevo siniestro se produjo poco más de una hora después de que los organismos de socorro dieran por terminadas las labores de extinción y liquidación de otro incendio de grandes proporciones ocurrido en una bodega de bicicletas ubicada en los terrenos de la antigua fábrica de Coltejer.

Esta primera emergencia, que duró un día y medio en ser liquidada, se había iniciado desde el mediodía del pasado lunes, cuando una gran columna de humo se avistó en buena parte del sur del Valle de Aburrá.

Al tratarse de una instalación en la que se almacenaban neumáticos y múltiples elementos de madera y cartón, las llamas se expandieron con velocidad, haciendo que los bomberos de Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Medellín y Bello acudieran a apoyar la extinción.

Si bien tras cinco horas esta conflagración ya estaba controlada en un 95%, los trabajos de liquidación final duraron más tiempo, sobre todo debido al colapso del techo y la reactivación de algunos focos.

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Cuando este primer incidente terminó de ser atendido, hacia las 9:00 de la noche, los habitantes de ese municipio alertaron de un nuevo incendio, esta vez en una fábrica ubicada en la calle 51 con carrera 47.

Posteriormente, se conoció que esta segunda empresa está identificada como Divertrónica Happy City; está dedicada a la fabricación de juegos infantiles en centros comerciales.

Si bien las causas de este segundo incendio son materia de investigación, las autoridades advirtieron que las llamas se propagaron con velocidad debido a que en el sitio se almacenaban grandes cantidades de plástico, fibra de vidrio y pinturas.

Esta emergencia fue también apoyada por los bomberos de municipios como Envigado y Sabaneta, que sumaron más de 100 socorristas y nueve máquinas contra incendios.

En su último reporte, la Alcaldía de Itagüí señaló que, tras apagar las llamas, se estableció que algunos muros de la fábrica deberán ser demolidos por presentar riesgo de colapso.

Por fortuna, en esta segunda emergencia tampoco se reportaron personas lesionadas o fallecidas. Las causas son materia de investigación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué hubo dos incendios seguidos en Itagüí en tan poco tiempo?
Las autoridades no han confirmado una causa común. Ambos casos siguen en investigación, aunque se analizan factores como materiales inflamables y condiciones estructurales.
¿Dónde ocurrió el segundo incendio en Itagüí?
El segundo incendio ocurrió en una fábrica ubicada en la calle 51 con carrera 47, en la zona central del municipio.
¿Qué empresa se incendió en Itagüí en el segundo caso?
La fábrica afectada fue identificada como Divertrónica Happy City, dedicada a la fabricación de juegos infantiles.
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