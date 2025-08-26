Corte pide cuentas a Minsalud de avances en agilización de pagos de EPS a hospitales

La Corte Constitucional le ordenó esta semana al Ministerio de Salud informar sobre los resultados y avances alcanzados para un desembolso más ágil por parte de las EPS a sus prestadores de servicios de salud. Esto lo hizo luego de no encontrar que un decreto de 2024 expedido por esa cartera contribuyera a mejorar el pago de recursos en el sector a través del giro directo.
Según el alto tribunal, se comprobó, por el contrario, la existencia de múltiples alertas comunicadas por diferentes fuentes que dan cuenta de una problemática estructural que ha ido forjando una crisis generalizada en el sistema.