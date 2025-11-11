Crisis de salud: en primer semestre de 2025 cerraron 6.084 servicios, según informe

En un reciente informe de la Unión de Instituciones prestadoras de servicios de salud (Unips) reveló que durante el primer semestre de 2025 hubo 6.084 cierres de servicios de salud en Colombia. De estos, 1.054 fueron definitivos, tras acumularse una cartera morosa (es decir, deudas) que supera los $24 billones.
El informe advierte que la mayoría de los cierres se concentraron en áreas de mediana y baja complejidad, como medicina general, odontología, psicología, psiquiatría, nutrición, fisioterapia y enfermería. Estos cierres se concentraron en regiones como Atlántico, Cundinamarca, Cali, Nariño, Norte de Santander y Santander.