Familia de Kevin Acosta, el niño que murió esperando tratamiento para hemofilia, demandó a la Nación

La familia de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció el pasado 13 de febrero esperando un tratamiento médico para tratar su hemofilia, radicó recientemente una demanda administrativa contra la Nación.
En la acción judicial, se advierte que la muerte del menor fue producto de omisiones por parte de entidades del Estado encargadas de administrar los recursos y garantizar el acceso a la salud.
Su familia y el caso de Kevin se han convertido en uno de los rostros de la actual crisis del sistema de salud en Colombia. Lo que buscan es que se les dé una reparación económica por los daños materiales y morales causados por lo que consideran una cadena de negligencia e improvisación.
El monto solicitado por la familia asciende a más de 1.816 millones de pesos. Esta suma busca resarcir tanto los perjuicios materiales como el profundo daño moral causado por el fallecimiento del niño.