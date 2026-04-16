Casi un año fuera del país: Petro ha gastado más de 2,5 millones de dólares en sus giras internacionales

En medio de una nueva gira internacional del presidente, se han revelado cifras alarmantes sobre la agenda internacional de Gustavo Petro.

La investigación fue revelada por el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, quien obtuvo la información luego de un derecho de petición.

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Según la información compartida por el congresista, el mandatario colombiano estuvo un total de 276 días fuera del país desde que asumió el cargo en agosto de 2022, lo que equivale a aproximadamente nueve meses de su mandato en el extranjero.

Además, el informe detalla que en total el presidente ha realizado 65 viajes internacionales, los cuales representan un gasto que supera los 2,5 millones de dólares, que al día de hoy son alrededor de 9.370 millones de pesos colombianos.

Este valor es contemplando únicamente conceptos de alojamiento, transporte local y alimentación, por lo que la cifra podría ser superior, ya que faltaría conocer el costo del combustible del avión presidencial y otros gastos operativos asociados a los desplazamientos oficiales.

Desde su primer viaje realizado a Lima el 29 de agosto de 2022, el cual tuvo gastos superiores a los 4.000 dólares solo en el transporte local, las salidas al exterior han sido constantes.

Durante los cuatro años, el presidente ha sumado millas en el aire, registrando en el 2022 5 viajes y siendo el 2023 el período con mayor número de traslados al exterior con 25 viajes. En el 2024 se trasladó 13 veces y en el 2025 viajó 16 viajes. En lo que va del 2026, y con casi cuatro meses que faltan para dejar la Casa de Nariño, ya Petro ha salido de Colombia en seis ocasiones.

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