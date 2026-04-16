¿Adiós a la IA barata? ChatGPT, Claude y Gemini acabaron con los subsidios de suscripción

Desde finales de 2022, el mundo tecnológico de la inteligencia artificial se sumergió en una especie de “ficción financiera”. Gigantes como OpenAI, Anthropic y Google quemaron caja de manera masiva para que los usuarios se enamoraran de sus productos, vendiendo servicios muy por debajo de su costo real para crear un hábito en el consumidor.
Mariano Amartino, experto en estrategia de crecimiento y ex-Microsoft, advierte que esta “fiesta” del subsidio de adopción ha terminado. Como en un ciclo inevitable, una vez que el usuario no puede vivir sin la herramienta, el mercado ajusta los precios para alcanzar la sostenibilidad económica.
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