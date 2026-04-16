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¿Adiós a la IA barata? ChatGPT, Claude y Gemini acabaron con los subsidios de suscripción

Las empresas tecnológicas de inteligencia artificial eliminaron sus millonarios subsidios de adopción, obligando a usuarios y empresas a pagar el costo real por sus servicios. ¿Lo ha sentido?

  • Si bien la mayoría de los usuarios opta por una sola plataforma de IA para uso personal o laboral, entre opciones como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot y Midjourney, el costo puede oscilar entre $30.833 y $990.000 al mes. FOTO: AFP.
    Si bien la mayoría de los usuarios opta por una sola plataforma de IA para uso personal o laboral, entre opciones como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot y Midjourney, el costo puede oscilar entre $30.833 y $990.000 al mes. FOTO: AFP.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

16 de abril de 2026
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Desde finales de 2022, el mundo tecnológico de la inteligencia artificial se sumergió en una especie de “ficción financiera”. Gigantes como OpenAI, Anthropic y Google quemaron caja de manera masiva para que los usuarios se enamoraran de sus productos, vendiendo servicios muy por debajo de su costo real para crear un hábito en el consumidor.

Mariano Amartino, experto en estrategia de crecimiento y ex-Microsoft, advierte que esta “fiesta” del subsidio de adopción ha terminado. Como en un ciclo inevitable, una vez que el usuario no puede vivir sin la herramienta, el mercado ajusta los precios para alcanzar la sostenibilidad económica.

Puede leer: Más IA, menos humanidad: Meta trabaja en un avatar de Mark Zuckerberg para interactuar con sus empleados

¿Por qué subieron los precios de la IA en 2026?

La respuesta a la pregunta del por qué está subiendo los precios d elas herramientas de IA generativa reside en la rentabilidad ante las inminentes salidas a bolsa (IPO) y un cambio drástico en el consumo de recursos.

El modelo original de 20 dólares al mes funcionaba bien para un chat simple de pregunta y respuesta, pero la llegada del “Agentic Workflow” (flujos de trabajo con agentes) rompió todos los esquemas de los directores financieros en Silicon Valley.

Un agente, como Claude Code, no solo responde, también ejecuta procesos en ciclos o repetición, y encadena herramientas sin intervención humana constante, lo que dispara el consumo de tokens (unidad mínima de texto o datos) de manera exponencial.

Esta nueva realidad ha dado lugar al fenómeno del tokenmaxxing, donde un usuario avanzado puede consumir en un solo ciclo lo que pagan 200 usuarios casuales.

Según un blog de Amartino, se han documentado casos donde un suscriptor de un plan de 100 dólares generó costos equivalentes a 5.600 dólares en uso de API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), lo que representa un subsidio insostenible de 25 a 1.

Con proyecciones de gasto en infraestructura que alcanzan los 25.000 millones de dólares para OpenAI en 2026 y hasta 80.000 millones para Anthropic hacia 2029, el ajuste era inevitable.

Conozca aquí: Centros de datos de IA elevan la temperatura en América Latina: “islas de calor” amenazan a 343 millones de personas

En los ultimos 30 dias cambio la facturacion de todos los grandes, Anthropic pasa a modo consumo, OpenAI a transparencia tipo Azure/AWS/GCP, Github con el “overage”, y se acabo la fiesta, se acabó la era de los subsidios a los tokens”, recalca Amartino.

El nuevo mapa de tarifas: de la suscripción plana al pago por consumo

En los últimos meses, el mercado se ha “sincerado”. Anthropic ha migrado sus planes Enterprise hacia una facturación basada en el consumo (usage-based), separando el costo de herramientas como Claude Code de la tarifa por usuario.

Por su parte, OpenAI ha optado por una transparencia similar a la de servicios de infraestructura como AWS, vinculando sus créditos al consumo real de tokens. Incluso GitHub Copilot ha comenzado a facturar el “overage” o excedente más allá de los límites del plan.

Para el usuario en Colombia, esto se traduce en una oferta fragmentada y más costosa. Según datos del mercado local, las suscripciones premium hoy oscilan entre los $30.833 y los $990.000 mensuales.

Por ejemplo, en el ecosistema de OpenAI, ahora existen seis niveles de precios, desde el plan “Go” de 8 dólares (que incluye anuncios) hasta el robusto plan “Pro” de 200 dólares mensuales, diseñado para la élite de desarrolladores que requieren el modelo GPT-5.4 Pro y ventanas de contexto de hasta 680 páginas de texto.

En contexto: Anthropic vs OpenAI: Claude destrona a ChatGPT, que ya acumula pérdidas por US$14.000 millones

Comparativa de precios IA 2026: ChatGPT vs. Claude vs. Gemini

La competencia por el dominio del mercado ya no solo se basa en la potencia del modelo, sino en la especialización de su costo. Mientras que ChatGPT Plus se mantiene en los 20 dólares con un paquete transversal que incluye Sora para video y Deep Research, sus competidores directos han ajustado sus piezas.

Gemini de Google ofrece su versión AI Pro por 19,99 dólares, destacando por su integración con Workspace y 2TB de almacenamiento, mientras que su plan AI Ultra sube a 42 dólares (unos $990.900 COP en el mercado colombiano) incluyendo 30TB de espacio y YouTube Premium.

Por otro lado, Anthropic con Claude y plataformas como Perplexity se han orientado hacia el trabajo intelectual profundo. Claude ofrece su plan Max por un valor que ronda los $369.855, mientras que Perplexity Max, enfocado en investigación, llega a los $617.658.

Para los creativos, Midjourney lidera con un “megaplan” de aproximadamente $443.826mensuales.

Hernán David Pérez, asesor en transformación digital, señala que esta especialización obliga a muchos usuarios intensivos a pagar dos o tres suscripciones simultáneas, lo que puede elevar el costo mensual a unos 2,2 millones de pesos.

Además: Semana movida en IA: OpenAI, Google y Grok lanzaron actualizaciones al mismo tiempo

Sin embargo, el aumento de precios no ha venido acompañado de una mejora proporcional en la estabilidad del servicio. Damián Catanzaro, de PaywithAmplify, revela un dato crítico, el tiempo de actividad (uptime) de la API de Claude fue del 98,95% en los últimos 90 días.

Aunque parezca alto, esto significa 94 veces más tiempo de caída que proveedores de infraestructura tradicional como Azure o AWS. Para un emprendedor, esto representa unas 92 horas de caídas anuales, un riesgo difícil de asumir cuando el costo de inferencia se ha duplicado o quintuplicado en cuestión de meses

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