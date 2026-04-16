“Este es el proyecto más ambicioso de mi carrera”: Gusi presenta Vallenato Social Club con 12 colaboraciones

Gusi se mueve con soltura y fluidez por el vallenato, es como ir y venir tranquilo en la amalgama musical que ha abarcado su carrera. Viendo como las colaboraciones siempre están a la orden del día y entre géneros, por ejemplo: reguetón con salsa, pop con urbano, pensó en unir a los grandes intérpretes del vallenato en un solo proyecto. Así nació el disco que se lanza este jueves 16 de abril, Vallenato Social Club, el primer álbum original 100% colaborativo del vallenato, “un proyecto sin precedentes que lidera Gusi y en el que asume el rol de anfitrión para reunir a distintas generaciones de artistas en un mismo espacio creativo. Concebido como un punto de encuentro entre estilos, trayectorias y visiones musicales, este trabajo marca un hito en la historia reciente del vallenato al celebrar, honrar y proyectar el sonido que define a Colombia”, cuenta la reseña del álbum. Puede leer: Diez años de carrera y un nuevo show: Manuel Medrano regresa a Medellín con el Superior Tour En conversación con EL COLOMBIANO, Gusi cuenta que creó una primera canción, Amor Viejo, para Peter Manjarrés, “por la cercanía que tengo con él y su familia. Le escribí, le dije que tenía una canción para que compartiéramos, la escuchó, me dijo que sí, y eso me dio motivación al día siguiente para escribir otra para Jorge Celedón. Le escribí también y me dijo que sí, luego Jean Carlos Centeno y también me dijo que sí y se me volvió esto algo grande. Ya, en tres semanas tenía 12 canciones”.

Esos 12 temas se convirtieron en Vallenato Social Club, que más que un disco se plantea como un espacio simbólico donde confluyen distintas formas de entender el vallenato: desde sus raíces tradicionales hasta sus nuevas corrientes. “En este recorrido musical conviven el son, la puya, el paseo y el merengue con sensibilidades contemporáneas que dialogan con el pop latino y otras sonoridades actuales, reafirmando que el vallenato es un género vivo”, detallan en la reseña y tienen razón. Gusi logró que su estilo esté presente en cada canción, pero a la vez cada artista aporta lo suyo. Lo de Alfredo Gutiérrez es muy de Alfredo Gutiérrez, Iván Villazón pone su esencia y así con los ya mencionados y Pipe Peláez, Elder Dayán Díaz, Luifer Cuello, Karen Lizarazo, Rafa Pérez, Diego Daza y José Martín Bernier. Gusi pensaba que lo más difícil era que le dijeran que sí, pero no, “lo más complicado era lograr que grabaran, entonces ir al estudio, todos viven en distintas ciudades, claramente todo el mundo tiene su agenda. Era lograr que los tiempos coincidieran y aparte de eso, me metí en los estudios con cámaras a grabar cada uno de esos momentos para que quedara todo documentado”. Le puede interesar: “Estoy muy emocionado con esta nueva etapa de mi vida”: Llane Este es, para Gusi, el proyecto más ambicioso y más grande de su carrera. “Era saber que estoy aportándole también a mi cultura colombiana, que estoy haciendo un álbum que me dio muchísimo gusto hacer, de escribirle una canción a cada uno de ellos a su medida y a la mía también y descubrir que sí podemos compartir en la música y que, por primera vez, hay un álbum colaborativo dentro del género”.

Y anécdotas por contar tiene muchas, y también eso se verá registrado en cápsulas de video que irán saliendo: “Ver como Alfredo Gutiérrez quería romperse la cabeza, porque quería hacer un arreglo y no le daba, como Jean Carlos Centeno se toma un almíbar de durazno para elevar su voz, o Luifer Cuello empieza a saltar y a emocionarse con la canción, fueron muchas las grandes experiencias grabando este disco”. ¿Este proyecto será solo de este disco? Gusi espera que no. “Yo tiré la primera piedra y Vallenato Social Club queda abierto para que el día de mañana, ojalá, haya muchas más colaboraciones entre vallenateros y que sea un incentivo para que nos demos cuenta de que aquí hay mucho por hacer todavía”.

Estas son las canciones del Vallenato Social Club de Gusi