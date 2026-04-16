Así se conectaron 2.100 cámaras de casas y negocios al ‘cerebro’ de seguridad de Antioquia

La Gobernación y la ciudadanía unificaron fuerzas para blindar el departamento. A través del Nodo Departamental de Seguridad, más de 2.100 cámaras privadas de establecimientos comerciales y unidades residenciales fueron integradas a la red de videovigilancia pública, fortaleciendo el monitoreo en los 125 municipios del territorio antioqueño.
Mediante convocatorias públicas se logró conseguir el enlace de estas cámaras privadas, sin irrespetar la privacidad de quienes las manejan, cuya finalidad es que las mismas sean enlazadas cuando sucedan alteraciones de orden público que requieran su uso.